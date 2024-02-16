Пенсионеркам из Североуральска мошенник вернет 2,2 млн рублей по решению суда

Три женщины обратились в полицию после общения с аферистами, которые звонили им и, сообщая о ДТП с родственниками, выманивали деньги. Были возбуждены уголовные дела о мошенничестве в особо крупной размере. После этого некий посредник согласился вернуть женщинам деньги, но отдал каждый всего чуть более 3 тысяч рублей.