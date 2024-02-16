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Updated Сегодня, 08:16

В Североуральске суд взыскал с афериста в пользу пенсионерок 2,2 млн рублей

Пенсионеркам из Североуральска мошенник вернет 2,2 млн рублей по решению суда

16 февраля 2024, 08:14
Фото: 1MI

В Североуральске суд взыскал с афериста в пользу пенсионерок 2,2 млн рублей

Интересы пожилых женщин отстаивала прокуратура Североуральска.

В Североуральске суд по представлению прокуратуры заставил аферистов, которые выманили у пожилых местных жительниц 2,2 миллиона рублей, вернуть похищенное. Об этом информирует прокуратура Свердловской области.

Три женщины обратились в полицию после общения с аферистами, которые звонили им и, сообщая о ДТП с родственниками, выманивали деньги. Были возбуждены уголовные дела о мошенничестве в особо крупной размере. После этого некий посредник согласился вернуть женщинам деньги, но отдал каждый всего чуть более 3 тысяч рублей.

После этого прокуратура Североуральска подала в суд уже на посредника, который был уличен в «неосновательном обогащении». Суд удовлетворил исковое заявление прокурора и постановил взыскать с «посредника» 2,2 миллиона рублей.

В Екатеринбурге жертвой мошенников ранее стал краевед, который играл на криптобирже.

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