Посетитель магазина в Екатеринбурге ударил женщину после отказа купить ему кофе

Posted Сегодня, 08:52
Published Сегодня, 08:52
Modified Сегодня, 08:52
Updated Сегодня, 08:52
Мужчина, взяв горячий кофе, столкнулся с посетительницей магазина и пролил напиток. Взамен этого он стал требовать у нее приобрести ему новый кофе, рассказали в Telegram-канале «Урал Мэш».
Женщина покупать ему новую порцию отказалась и выбрала себе кофе, добавив в него сироп из ежевики. Екатеринбуржец разозлился и, сунув в перчатку тяжелый предмет, ударил им горожанку по голове, из-за чего она отлетела к кассе.
После этого посетитель скрылся в неизвестном направлении, а пострадавшую увезли в больницу на скорой помощи. Сейчас она находится на больничном.
Напомним, в Новоуральске учитель коррекционной школы ударил ученицу по плечу, из-за чего она отлетела в сторону. После этого педагога уволили.