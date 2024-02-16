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Published Сегодня, 08:52

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Updated Сегодня, 08:52

Женщина пострадала после отказа купить кофе мужчине в Екатеринбурге

Посетитель магазина в Екатеринбурге ударил женщину после отказа купить ему кофе

16 февраля 2024, 08:52
Фото: Midjourney

Женщина пострадала после отказа купить кофе мужчине в Екатеринбурге

В Екатеринбурге местный житель ударил 45-летнюю женщину по голове после того, как она ответила отказом на его требование купить ему кофе.

Мужчина, взяв горячий кофе, столкнулся с посетительницей магазина и пролил напиток. Взамен этого он стал требовать у нее приобрести ему новый кофе, рассказали в Telegram-канале «Урал Мэш».

Женщина покупать ему новую порцию отказалась и выбрала себе кофе, добавив в него сироп из ежевики. Екатеринбуржец разозлился и, сунув в перчатку тяжелый предмет, ударил им горожанку по голове, из-за чего она отлетела к кассе.

Видео: Telegram-канал «Урал Мэш»

После этого посетитель скрылся в неизвестном направлении, а пострадавшую увезли в больницу на скорой помощи. Сейчас она находится на больничном.

Напомним, в Новоуральске учитель коррекционной школы ударил ученицу по плечу, из-за чего она отлетела в сторону. После этого педагога уволили.

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