Посетитель магазина в Екатеринбурге ударил женщину после отказа купить ему кофе

Женщина покупать ему новую порцию отказалась и выбрала себе кофе, добавив в него сироп из ежевики. Екатеринбуржец разозлился и, сунув в перчатку тяжелый предмет, ударил им горожанку по голове, из-за чего она отлетела к кассе.