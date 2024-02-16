Президент ТПП России Катырин сообщил об интеграции новых членов БРИКС

Решение о включении новых стран-участниц в объединение было принято на XV Саммите БРИКС в августе прошлого года. Саудовская Аравия, Эфиопия, Египет, Иран и ОАЭ выразили намерение присоединиться к союзу. Поэтому одной из тем, которая была поднята на заседании, стала интеграция этих стран в организацию.