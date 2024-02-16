Президент ТПП России Катырин сообщил об интеграции новых членов БРИКС

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Участники также обсудили план работы по деловому сотрудничеству.
Решение о включении новых стран-участниц в объединение было принято на XV Саммите БРИКС в августе прошлого года. Саудовская Аравия, Эфиопия, Египет, Иран и ОАЭ выразили намерение присоединиться к союзу. Поэтому одной из тем, которая была поднята на заседании, стала интеграция этих стран в организацию.
По словам Сергея Катырина, президента ТПП России, председателя российской части Делового совета БРИКС, главы этих государств должны назначить пять членов делового совета. Они войдут в состав девяти рабочих групп, которые работают практически постоянно. В числе функций этих групп — обсуждение и наработка материалов по различным вопросам. Эти наработки они будут представлять на заседании делового совета.
Стоит отметить, что примерно 40% внешнеторгового оборота России сегодня приходится на страны БРИКС. По официальным статистическим данным, 85% расчетов между участниками союза осуществляются в национальных валютах. Из-за антироссийских санкций у РФ и партнеров из государств БРИКС возникают трудности в логистике. Поэтому вопрос улучшения логистических потоков становится все более актуальным.
«Понятно, что мы достаточно далеко друг от друга находимся из-за наложенных на Россию санкций, которые уже десятками тысяч исчисляются. Мы, конечно, испытываем некоторые сложности, но их испытывают и наши коллеги. Поэтому будет активно подниматься тема транспортных коридоров», — сказал Сергей Катырин.
В ходе заседания также обсуждались вопросы безопасности использования нейронных сетей и расчеты в цифровых валютах. Планируется, что заседания пресс-клуба ТПП России по тематике БРИКС будут проводиться каждый месяц.
В 2024 году Россия выступает председателем Делового совета БРИКС. На этот период запланировано проведение около двухсот мероприятий в разных городах страны.