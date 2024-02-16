tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:00

Published Сегодня, 10:00

Modified Сегодня, 10:00

Updated Сегодня, 10:00

Президент ТПП России Катырин сообщил об интеграции новых членов БРИКС

Президент ТПП России Катырин сообщил об интеграции новых членов БРИКС

16 февраля 2024, 10:00
Фото: кадр видео
В Москве прошло первое заседание пресс-клуба Торгово-промышленной палаты России (ТПП России). Встреча была посвящена основным направлениям и мероприятиям на время председательства России в Деловом совете БРИКС.

Участники также обсудили план работы по деловому сотрудничеству.

Решение о включении новых стран-участниц в объединение было принято на XV Саммите БРИКС в августе прошлого года. Саудовская Аравия, Эфиопия, Египет, Иран и ОАЭ выразили намерение присоединиться к союзу. Поэтому одной из тем, которая была поднята на заседании, стала интеграция этих стран в организацию.

По словам Сергея Катырина, президента ТПП России, председателя российской части Делового совета БРИКС, главы этих государств должны назначить пять членов делового совета. Они войдут в состав девяти рабочих групп, которые работают практически постоянно. В числе функций этих групп — обсуждение и наработка материалов по различным вопросам. Эти наработки они будут представлять на заседании делового совета.

Стоит отметить, что примерно 40% внешнеторгового оборота России сегодня приходится на страны БРИКС. По официальным статистическим данным, 85% расчетов между участниками союза осуществляются в национальных валютах. Из-за антироссийских санкций у РФ и партнеров из государств БРИКС возникают трудности в логистике. Поэтому вопрос улучшения логистических потоков становится все более актуальным.

«Понятно, что мы достаточно далеко друг от друга находимся из-за наложенных на Россию санкций, которые уже десятками тысяч исчисляются. Мы, конечно, испытываем некоторые сложности, но их испытывают и наши коллеги. Поэтому будет активно подниматься тема транспортных коридоров», — сказал Сергей Катырин.

В ходе заседания также обсуждались вопросы безопасности использования нейронных сетей и расчеты в цифровых валютах. Планируется, что заседания пресс-клуба ТПП России по тематике БРИКС будут проводиться каждый месяц.

В 2024 году Россия выступает председателем Делового совета БРИКС. На этот период запланировано проведение около двухсот мероприятий в разных городах страны.

Подпишитесь
На 52% взлетела за год цена на яйца в Свердловской области
Вчера, 09:48
Владимир Путин в Нижнем Тагиле пообещал продлить программу поддержки молодых семей
Вчера, 17:11
Формальдегид был превышен 12 февраля на Сухоложском поселке в Нижнем Тагиле
Вчера, 08:12
Оторвут с руками: в Свердловской области остро не хватает дворников, врачей и поваров
Вчера, 09:20
До 100 тысяч рублей выросло пособие для контрактников Свердловской области
Вчера, 11:58
Свердловчане жалуются на задержку рейсов в Кольцово в день приезда Путина
Вчера, 13:55