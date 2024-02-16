Раскрыта тайна смерти незрячей массажистки в Екатеринбурге

У девушки не было парня, хоть она и мечтала о семье. Местные жители отзываются о ней как об отличной массажистке. Также знакомые рассказали, что у девушки были проблемы с соседом, который часто «ломился» ей в дверь. Она даже несколько раз обращалась в полицию.