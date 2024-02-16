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Posted Сегодня, 13:05

Published Сегодня, 13:05

Modified Сегодня, 13:07

Updated Сегодня, 13:07

Следствие считает суицидом смерть незрячей массажистки в Екатеринбурге

Раскрыта тайна смерти незрячей массажистки в Екатеринбурге

16 февраля 2024, 13:05
Фото: Соцсети

Следствие считает суицидом смерть незрячей массажистки в Екатеринбурге

Стало известно, как скончалась незрячая массажистка в Академическом районе Екатеринбурга. Тело девушки без обуви нашли с пакетом на голове около дома №18/3 на улице Рябинина.

Это произошло 16 февраля. Девушку звали Вероника Белоусова. В доме, под которым нашли ее тело, она прожила последние годы, пишет Е1.

Родные Вероники рассказали, что сначала все думали, что это убийство. Затем были просмотрены видеокамеры около подъезда, где не видно никого подозрительного. Также как и следов криминальной смерти на теле.

Поэтому сейчас следствие полагает, что это было самоубийство. По словам родственников, недавно Вероника звонила им и жаловалась на трудности. Она жила одна вдали от родных.

У девушки не было парня, хоть она и мечтала о семье. Местные жители отзываются о ней как об отличной массажистке. Также знакомые рассказали, что у девушки были проблемы с соседом, который часто «ломился» ей в дверь. Она даже несколько раз обращалась в полицию.

Судя по кадрам, как Вероника некоторое время стоит на балконе, а затем вываливается из окна. Похоже, будто девушка говорила по телефону.

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