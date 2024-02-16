Самые дешевые фрукты в России подорожали в полтора раза и более

Теперь бананы по уровню роста цен находятся на одной строчке с яйцами и курицей, следует из данных Росстата. Если год назад бананы стоили около 100 рублей, то в декабре 2023 года средняя стоимость достигла 148 рублей за килограмм, пишут «Новые известия».