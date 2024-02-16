Самые дешевые фрукты в России подорожали в полтора раза и более

Posted Сегодня, 08:26
Published Сегодня, 08:26
Modified Сегодня, 08:28
Updated Сегодня, 08:28
Теперь бананы по уровню роста цен находятся на одной строчке с яйцами и курицей, следует из данных Росстата. Если год назад бананы стоили около 100 рублей, то в декабре 2023 года средняя стоимость достигла 148 рублей за килограмм, пишут «Новые известия».
Подорожание в большей степени коснулось республики Коми (68%), а также Алтая (69%). Цена на эти фрукты из Эквадора, откуда Россия получала большую часть фруктов, росла целый год. Все началось с октября 2022 года и цены в 90 рублей.
Еще летом некоторые эксперты говорили, что бананы скоро будут стоить 150 рублей. Еще больше бананы подорожают, как полагают специалисты, когда страна перейдет с эквадорских бананов на аналогичные фрукты из Индии.
Ранее сообщалось, что в Свердловской области опять дорожают яйца.