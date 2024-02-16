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Updated Сегодня, 08:28

В России подорожали дешевые продукты

Самые дешевые фрукты в России подорожали в полтора раза и более

16 февраля 2024, 08:26
Фото: 1MI

В России подорожали дешевые продукты

В России произошло очередное подорожание продуктов, на этот раз дешевых. Увеличилась цена на бананы. Больше всего они подорожали в Калужской и Саратовской областях — примерно на 74%.

Теперь бананы по уровню роста цен находятся на одной строчке с яйцами и курицей, следует из данных Росстата. Если год назад бананы стоили около 100 рублей, то в декабре 2023 года средняя стоимость достигла 148 рублей за килограмм, пишут «Новые известия».

Подорожание в большей степени коснулось республики Коми (68%), а также Алтая (69%). Цена на эти фрукты из Эквадора, откуда Россия получала большую часть фруктов, росла целый год. Все началось с октября 2022 года и цены в 90 рублей.

Еще летом некоторые эксперты говорили, что бананы скоро будут стоить 150 рублей. Еще больше бананы подорожают, как полагают специалисты, когда страна перейдет с эквадорских бананов на аналогичные фрукты из Индии.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области опять дорожают яйца.

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#Экономика#Цены#Продукты#Продукты питания#Екатеринбург#Дарья Сорокина#Бананы
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