Синоптик в Свердловской области рассказал о том, когда потеплеет

Posted Сегодня, 05:30
Published Сегодня, 05:30
Modified Сегодня, 05:30
Updated Сегодня, 05:30
На территории региона ожидается распространение более теплого воздуха, чем в предыдущие дни. В этот период в области вероятна облачность, рассказал региональный синоптик Алексей Пулин в своем Telegram-канале.
Так, уровень температуры днем будет держаться на отметках -11… -16 градусов. В Екатеринбурге возможна облачность с прояснениями, а температура воздуха будет -11… -13 градусов.
Напомним, в Нижнем Тагиле в ближайшие выходные днем будет -8… -11 градусов, при этом ночью возможно похолодание до -20 градусов. Также погода прогнозируется солнечной, без осадков и ветра.