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Published Сегодня, 05:30

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Updated Сегодня, 05:30

В Свердловскую область придет потепление

Синоптик в Свердловской области рассказал о том, когда потеплеет

16 февраля 2024, 05:30
Фото: Midjourney

В Свердловскую область придет потепление

В Свердловской области прогнозируется повышение уровня температуры до -11 градусов. Такая погода ожидается 16 февраля 2024 года.

На территории региона ожидается распространение более теплого воздуха, чем в предыдущие дни. В этот период в области вероятна облачность, рассказал региональный синоптик Алексей Пулин в своем Telegram-канале.

Так, уровень температуры днем будет держаться на отметках -11… -16 градусов. В Екатеринбурге возможна облачность с прояснениями, а температура воздуха будет -11… -13 градусов.

Напомним, в Нижнем Тагиле в ближайшие выходные днем будет -8… -11 градусов, при этом ночью возможно похолодание до -20 градусов. Также погода прогнозируется солнечной, без осадков и ветра.

Ветреная погода ожидается в Свердловской области
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