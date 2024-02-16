Сотрудник МЧС и очевидец спасли людей из пожара в Тавде

Posted Сегодня, 10:30
Published Сегодня, 10:30
Modified Сегодня, 10:32
Updated Сегодня, 10:32
Работника МЧС зовут Алексей Филимонов, а очевидца — Кирилл Заболоцкий. Они успешно вывели на улицу двоих граждан. Они находились внутри горящего дома. В здании воспламенилось 200 «квадратов» жилого имущества частного дома, сообщили в МЧС по региону.
Отмечается, что после эвакуации спустя мгновения перегорел электрический кабель. Он свисал над окном, через которое мужчины вытаскивали людей.
Напомним, что ранее в Нижнем Тагиле из-за мусора на лестнице вспыхнул пожар. Жителей дома эвакуировали.
Также ранее волонтеры в Екатеринбурге спасли кошку и кота, которые застряли в приямке под навесом.