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Published Сегодня, 10:30

Modified Сегодня, 10:32

Updated Сегодня, 10:32

Двое мужчин спасли людей из пожара в Тавде

Сотрудник МЧС и очевидец спасли людей из пожара в Тавде

16 февраля 2024, 10:30
Фото: Изображение Midjourney

Двое мужчин спасли людей из пожара в Тавде

В Тавде инспектор отдела надзорной деятельности и прохожий спасли двух человек при воспламенении здания. Они вытащили их через окно.

Работника МЧС зовут Алексей Филимонов, а очевидца — Кирилл Заболоцкий. Они успешно вывели на улицу двоих граждан. Они находились внутри горящего дома. В здании воспламенилось 200 «квадратов» жилого имущества частного дома, сообщили в МЧС по региону.

Отмечается, что после эвакуации спустя мгновения перегорел электрический кабель. Он свисал над окном, через которое мужчины вытаскивали людей.

Напомним, что ранее в Нижнем Тагиле из-за мусора на лестнице вспыхнул пожар. Жителей дома эвакуировали.

Также ранее волонтеры в Екатеринбурге спасли кошку и кота, которые застряли в приямке под навесом.

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#Происшествия#Пожар#Спасатели#Эвакуация#Люди#18+#Екатеринбург#МЧС#Дарья Сорокина
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