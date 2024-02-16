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Туроператор заплатит жительнице Нижней Туры за испорченный отдых 1 млн рублей

Суд заставил: туроператор заплатит пострадавшей в Сочи женщине из Нижней Туры

16 февраля 2024, 09:42
Фото: 1MI

Туроператор заплатит жительнице Нижней Туры за испорченный отдых 1 млн рублей

Женщина из Нижней Туры на отдыхе в Сочи попала в ДТП и получила серьезную травму позвоночника. После пяти месяцев лечения она взыскала издержки с туроператора.

Примерно миллион рублей выплатит ООО «Библио-Глобус Туроператор» жительнице Нижней Туры за напрочь испорченный отдых в Сочи летом 2020 года, информирует Свердловский областной суд.

Женщина купила путевку в июне, а в августе отправилась на курорт. Однако за пару дней до окончания путешествия она попала в ДТП с участием гироскутера и серьезно травмировала позвоночник. Так как в стоимость путевки входила страховка, ее отправили на поезде домой, обеспечив сопровождение врача.

Но на этом все закончилось. Пять месяцев она проходила лечение и реабилитацию за свой счет. Встав на ноги, туристка решила компенсировать стоимость медицинских услуг, моральный вред и недополученный за время болезни доход. В суд она подала и на ООО «Библио-Глобус Туроператор», и на предпринимателя, у которого покупала путевку.

Суд Нижней Туры удовлетворил ее требования и взыскал с туроператора 982 тысячи рублей. По исковым требованиям к предпринимателю было отказано. При этом сама женщина в иске указала сумму около 400 тысяч рублей, однако судом она была увеличена более чем в два раза.

ООО «Библио-Глобус Туроператор» не смог обжаловать решение в суде другой инстанции.

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