Суд заставил: туроператор заплатит пострадавшей в Сочи женщине из Нижней Туры

Но на этом все закончилось. Пять месяцев она проходила лечение и реабилитацию за свой счет. Встав на ноги, туристка решила компенсировать стоимость медицинских услуг, моральный вред и недополученный за время болезни доход. В суд она подала и на ООО «Библио-Глобус Туроператор», и на предпринимателя, у которого покупала путевку.