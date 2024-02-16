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Путин пообещал продлить скоростную магистраль Москва-Петербург до Екатеринбурга

Сверхскоростная магистраль Москва-Санкт-Петербург протянется до Екатеринбурга

16 февраля 2024, 15:00
Фото: Изображение Midjourney

Путин пообещал продлить скоростную магистраль Москва-Петербург до Екатеринбурга

Российские железнодорожники рассматривают вариант строительства суперсовременной магистрали до сердца Урала — Екатеринбурга.

Компания РЖД рассматривает в перспективе строительство новых суперсовременных магистралей по всей России. Одна из таких железных дорог протянется до Екатеринбурга. Речь об этом шла на совещании президента Путина с железнодорожниками и членами правительства РФ в Верхней Пышме в четверг, 15 февраля.

Как подчеркнул глава государства, Екатеринбург является одним из приоритетных направлений. Также сверхскоростные поезда поедут в Казань, Рязань, на южном направлении — в Адлер. Кроме того, новая железная дорога соединит Москву со столицей Белоруссии.

А начнется новый этап в развитии ж/д сообщения в Российской Федерации со строительства дороги между Москвой и Санкт-Петербургом. Добраться из Москвы до культурной столицы можно будет за два с небольшим часа.

В совещании с Путиным принял участие губернатор Евгений Куйвашев.

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