Сверхскоростная магистраль Москва-Санкт-Петербург протянется до Екатеринбурга

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Компания РЖД рассматривает в перспективе строительство новых суперсовременных магистралей по всей России. Одна из таких железных дорог протянется до Екатеринбурга. Речь об этом шла на совещании президента Путина с железнодорожниками и членами правительства РФ в Верхней Пышме в четверг, 15 февраля.
Как подчеркнул глава государства, Екатеринбург является одним из приоритетных направлений. Также сверхскоростные поезда поедут в Казань, Рязань, на южном направлении — в Адлер. Кроме того, новая железная дорога соединит Москву со столицей Белоруссии.
А начнется новый этап в развитии ж/д сообщения в Российской Федерации со строительства дороги между Москвой и Санкт-Петербургом. Добраться из Москвы до культурной столицы можно будет за два с небольшим часа.
В совещании с Путиным принял участие губернатор Евгений Куйвашев.