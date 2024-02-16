Сын полицейского сломал нос школьнику в Екатеринбурге из-за ярких лямок на рюкзаке

Posted Сегодня, 03:46
Published Сегодня, 03:46
Modified Сегодня, 03:48
Updated Сегодня, 03:48
По словам мамы пострадавшего школьника, обидчику не понравился его рюкзак и, остановив мальчика, оскорбил его и стал бить. При этом, как рассказала женщина, он говорил, что ему за это ничего не будет, так как его папа — полицейский, пишет Е1.
После нападения пострадавший ребенок оказался в больнице. Ему диагностировали перелом носа со смещением. Также у него оказался скол на зубе. Мама мальчика утверждает, что ранее ее сын и напавший ученик не были знакомы.
Отец нападавшего школьника сообщил, что знает о случившемся и провел со своим сыном беседу. О переломе носа у пострадавшего мужчина не знал. Также его вызвали в школу для разговора.
Мать пострадавшего обратилась в полицию — в тот самый отдел, где работает родитель агрессивного подростка. Также она рассказала, что ей уже звонили из ПДН. В полиции Екатеринбурга сообщили, что по факту ЧП проводится проверка.
Напомним, в декабре 2024 года в Нижнем Тагиле двое братьев-пятиклассников избили девочку около школы, после чего пострадавшая оказалась в больнице. В СК и полиции проводят расследование.