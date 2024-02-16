Сын полицейского сломал нос школьнику в Екатеринбурге из-за ярких лямок на рюкзаке

По словам мамы пострадавшего школьника, обидчику не понравился его рюкзак и, остановив мальчика, оскорбил его и стал бить. При этом, как рассказала женщина, он говорил, что ему за это ничего не будет, так как его папа — полицейский, пишет Е1.