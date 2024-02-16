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Подросток избил сверстника в Екатеринбурге из-за рюкзака

Сын полицейского сломал нос школьнику в Екатеринбурге из-за ярких лямок на рюкзаке

16 февраля 2024, 03:46
Фото: Midjourney

Подросток избил сверстника в Екатеринбурге из-за рюкзака

Ученик пятого класса избил сверстника из параллельного класса из-за фиолетовых лямок на его рюкзаке. Инцидент произошел 13 февраля 2024 года.

По словам мамы пострадавшего школьника, обидчику не понравился его рюкзак и, остановив мальчика, оскорбил его и стал бить. При этом, как рассказала женщина, он говорил, что ему за это ничего не будет, так как его папа — полицейский, пишет Е1.

После нападения пострадавший ребенок оказался в больнице. Ему диагностировали перелом носа со смещением. Также у него оказался скол на зубе. Мама мальчика утверждает, что ранее ее сын и напавший ученик не были знакомы.

Отец нападавшего школьника сообщил, что знает о случившемся и провел со своим сыном беседу. О переломе носа у пострадавшего мужчина не знал. Также его вызвали в школу для разговора.

Мать пострадавшего обратилась в полицию — в тот самый отдел, где работает родитель агрессивного подростка. Также она рассказала, что ей уже звонили из ПДН. В полиции Екатеринбурга сообщили, что по факту ЧП проводится проверка.

Напомним, в декабре 2024 года в Нижнем Тагиле двое братьев-пятиклассников избили девочку около школы, после чего пострадавшая оказалась в больнице. В СК и полиции проводят расследование.

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