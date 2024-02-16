tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:13

Published Сегодня, 11:13

Modified Сегодня, 11:13

Updated Сегодня, 11:13

Полиция и «Почта России» предупредили пенсионеров в Екатеринбурге об аферистах

Участковые и почтальоны в Екатеринбурге предупредили пенсионеров о мошенниках

16 февраля 2024, 11:13
Фото: УМВД по Екатеринбургу

Полиция и «Почта России» предупредили пенсионеров в Екатеринбурге об аферистах

Сотрудники полиции и «Почты России» в Екатеринбурге провели профилактическое мероприятие, во время которого рассказали пожилым людям о случаях мошенничества.

Пожилым екатеринбуржцам рассказали, что если неизвестные пытаются завладеть их личными данными, следует немедленно прекратить с ними разговор и обратиться в полицию, рассказали в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу.

Также не нужно пускать к себе домой незнакомых людей, а при звонках от «родственников» или «полицейских», которые требуют перевести им деньги, необходимо перезвонить родным и уточнить информацию.

Фото: УМВД по Екатеринбургу

Во время беседы правоохранители вручили горожанам памятки с инструкцией о том, как себя вести, чтобы не попасться на уловки злоумышленников, а также повесили эту информацию в подъезде и в отделении «Почты России».

Также екатеринбуржцам, у которых есть пожилые родственники, порекомендовали периодически рассказывать им о способах мошенничества и быть с близкими на связи.

Напомним, пенсионерка в Нижнем Тагиле отдала мошенникам три миллиона рублей.

Пенсионеркам из Североуральска мошенник вернет 2,2 млн рублей по решению суда
Узнать подробнее
Читайте также:
Пассажиров метро в Екатеринбурге предупредили о мошенникахБезработная девушка в Екатеринбурге лишилась трех миллионов в надежде подзаработатьЖенщина в Нижнем Тагиле хотела заработать на криптовалюте и лишилась более миллиона
#Общество#Пенсионеры#Полиция#Криминал#Обман#Мероприятие#Почта России#Профилактика#Мошенники#Злоумышленники#Беседа#Разговор#Екатеринбург#Елизавета Зиборова#Горожане#Аферисты
Подпишитесь
На 52% взлетела за год цена на яйца в Свердловской области
Вчера, 09:48
Владимир Путин в Нижнем Тагиле пообещал продлить программу поддержки молодых семей
Вчера, 17:11
Формальдегид был превышен 12 февраля на Сухоложском поселке в Нижнем Тагиле
Вчера, 08:12
Оторвут с руками: в Свердловской области остро не хватает дворников, врачей и поваров
Вчера, 09:20
До 100 тысяч рублей выросло пособие для контрактников Свердловской области
Вчера, 11:58
Свердловчане жалуются на задержку рейсов в Кольцово в день приезда Путина
Вчера, 13:55