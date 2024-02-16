Участковые и почтальоны в Екатеринбурге предупредили пенсионеров о мошенниках

Posted Сегодня, 11:13
Published Сегодня, 11:13
Modified Сегодня, 11:13
Updated Сегодня, 11:13
Пожилым екатеринбуржцам рассказали, что если неизвестные пытаются завладеть их личными данными, следует немедленно прекратить с ними разговор и обратиться в полицию, рассказали в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу.
Также не нужно пускать к себе домой незнакомых людей, а при звонках от «родственников» или «полицейских», которые требуют перевести им деньги, необходимо перезвонить родным и уточнить информацию.
Во время беседы правоохранители вручили горожанам памятки с инструкцией о том, как себя вести, чтобы не попасться на уловки злоумышленников, а также повесили эту информацию в подъезде и в отделении «Почты России».
Также екатеринбуржцам, у которых есть пожилые родственники, порекомендовали периодически рассказывать им о способах мошенничества и быть с близкими на связи.
Напомним, пенсионерка в Нижнем Тагиле отдала мошенникам три миллиона рублей.