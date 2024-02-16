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Published Сегодня, 11:44

Modified Сегодня, 11:46

Updated Сегодня, 11:46

На викторине «Опорный край» в Свердловской области увеличился призовой фонд

Участники викторины «Опорный край» получат 100 белых «Москвичей»

16 февраля 2024, 11:44
Фото: Викторина «ОПОРНЫЙ КРАЙ»

На викторине «Опорный край» в Свердловской области увеличился призовой фонд

Создатели познавательной викторины «Опорный край» презентовали автомобиль, который будет вручаться участникам проекта. Это удобный и маневренный городской кроссовер — «Москвич». Также было принято решение об увеличении количества ценных подарков.

На викторине подарят на 10 автомобилей больше, чем планировалось изначально. Помимо этого количество смартфонов, которые могут получить участники соревнования увеличилось до двух тысяч.

Викторина вызвала большой энтузиазм среди благотворителей. И мы можем позволить увеличить наш подарочный фонд до 100 автомобилей. Кроме того, увеличение подарочного фонда — это увеличение шансов участников викторины на получение ценного подарка, — рассказал первый вице-президент Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей Александр Породнов.
Фото: Викторина «ОПОРНЫЙ КРАЙ»

Отмечается, что автоподарки будут изготовлены отечественным производителем, который смог предоставить организаторам гарантию своевременной поставки обговоренных моделей. Так, все машины будут выполнены в едином цвете и комплектации.

Юбилей области — это масштабное событие. Планируя все мероприятия, общаясь с представителями крупного бизнеса, мы приняли решение, что подарок действительно должен быть актуальным для жителей области. Те, кто станет обладателем автомобиля, получат современный технологичный автомобиль, — добавил Александр Породнов.

Также стали известны технические характеристики кроссовера, который получат участники викторины «Опорный край». Удобство и маневренность автомобиля обеспечивает 1,5-литровый объем двигателя и мощность в 136 лошадиных сил. Оснащение светодиодной оптикой, камерами, цифровой мультимедийной системой соответствует всем требованиям безопасности транспортного средства.

Фото: Викторина «ОПОРНЫЙ КРАЙ»

Познавательная викторина «ОПОРНЫЙ КРАЙ» пройдет в Свердловской области с 15 по 18 марта. Все участники интеллектуального соревнования получат в подарок памятную медаль к 90-летнему юбилею родного края, а также уникальный номер, с помощью которого 12 апреля 2024 года определятся обладатели ценных подарков. Подробную информацию можно узнать на сайте ОПОРНЫЙКРАЙ.РФ.

Напомним, жители региона могут принять участие в голосовании по выбору дизайна еще одного приза интеллектуальной битвы — мотоцикла «Урал».

Свердловчане смогут выбрать дизайн мотоцикла «Урал» для викторины «Опорный край»
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