Участники викторины «Опорный край» получат 100 белых «Москвичей»

Posted Сегодня, 11:44
Published Сегодня, 11:44
Modified Сегодня, 11:46
Updated Сегодня, 11:46
На викторине подарят на 10 автомобилей больше, чем планировалось изначально. Помимо этого количество смартфонов, которые могут получить участники соревнования увеличилось до двух тысяч.
Викторина вызвала большой энтузиазм среди благотворителей. И мы можем позволить увеличить наш подарочный фонд до 100 автомобилей. Кроме того, увеличение подарочного фонда — это увеличение шансов участников викторины на получение ценного подарка, — рассказал первый вице-президент Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей Александр Породнов.
Отмечается, что автоподарки будут изготовлены отечественным производителем, который смог предоставить организаторам гарантию своевременной поставки обговоренных моделей. Так, все машины будут выполнены в едином цвете и комплектации.
Юбилей области — это масштабное событие. Планируя все мероприятия, общаясь с представителями крупного бизнеса, мы приняли решение, что подарок действительно должен быть актуальным для жителей области. Те, кто станет обладателем автомобиля, получат современный технологичный автомобиль, — добавил Александр Породнов.
Также стали известны технические характеристики кроссовера, который получат участники викторины «Опорный край». Удобство и маневренность автомобиля обеспечивает 1,5-литровый объем двигателя и мощность в 136 лошадиных сил. Оснащение светодиодной оптикой, камерами, цифровой мультимедийной системой соответствует всем требованиям безопасности транспортного средства.
Познавательная викторина «ОПОРНЫЙ КРАЙ» пройдет в Свердловской области с 15 по 18 марта. Все участники интеллектуального соревнования получат в подарок памятную медаль к 90-летнему юбилею родного края, а также уникальный номер, с помощью которого 12 апреля 2024 года определятся обладатели ценных подарков. Подробную информацию можно узнать на сайте ОПОРНЫЙКРАЙ.РФ.
Напомним, жители региона могут принять участие в голосовании по выбору дизайна еще одного приза интеллектуальной битвы — мотоцикла «Урал».