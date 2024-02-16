Участники викторины «Опорный край» получат 100 белых «Москвичей»

Познавательная викторина «ОПОРНЫЙ КРАЙ» пройдет в Свердловской области с 15 по 18 марта. Все участники интеллектуального соревнования получат в подарок памятную медаль к 90-летнему юбилею родного края, а также уникальный номер, с помощью которого 12 апреля 2024 года определятся обладатели ценных подарков. Подробную информацию можно узнать на сайте ОПОРНЫЙКРАЙ.РФ.