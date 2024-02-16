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В Екатеринбурге найден пропавший 55-летний мужчина

В Екатеринбурге завершены поиски 55-летнего мужчины на иномарке

16 февраля 2024, 13:46
Фото: 1MI

В Екатеринбурге найден пропавший 55-летний мужчина

В Екатеринбурге нашли пропавшего на иномарке мужчину. Он жив.

Напомним, что мужчине 55 лет. О том, что его нашли, сообщили волонтеры отряда «Лиза Алерт».

О пропаже мужчины стало известно 15 февраля. Его поисками занимались сотрудники полиции и неравнодушные граждане. Сообщалось, что мужчина уехал на иномарке в неизвестном направлении и мог находиться где угодно. Это делало поиски более сложными.

Среди особых примет назывались, что мужчина невысокий (162 см) и полный.

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#Происшествия#Полиция#Поиск#Мужчина#Волонтеры#Граждане#Иномарка#Пропажа#Поиски#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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