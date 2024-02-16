В Екатеринбурге завершены поиски 55-летнего мужчины на иномарке

Posted Сегодня, 13:46
Published Сегодня, 13:46
Modified Сегодня, 13:48
Updated Сегодня, 13:48
Напомним, что мужчине 55 лет. О том, что его нашли, сообщили волонтеры отряда «Лиза Алерт».
О пропаже мужчины стало известно 15 февраля. Его поисками занимались сотрудники полиции и неравнодушные граждане. Сообщалось, что мужчина уехал на иномарке в неизвестном направлении и мог находиться где угодно. Это делало поиски более сложными.
Среди особых примет назывались, что мужчина невысокий (162 см) и полный.