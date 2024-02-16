В холоде и темноте ехали пассажиры электрички Екатеринбург — Челябинск

Posted Сегодня, 07:03
Published Сегодня, 07:03
Modified Сегодня, 07:05
Updated Сегодня, 07:05
Об этом рассказали сами пассажиры. По их словам, из трех вагонов отапливался только один. Заранее о таких условиях людей не предупредили, пишет Е1.
В результате все толпились в теплом вагоне, а проводники не понимали, что происходит. Один из очевидцев добавил, что в вагоне не было детей, поэтому мерзнуть пришлось только взрослым.
Ранее сообщалось, что огненный поезд пронесся по Екатеринбургу и испугал жителей. Локомотив был замечен на улице Восточной. По словам железнодорожников, это была лишь оптическая иллюзия.