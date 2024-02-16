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Published Сегодня, 07:03

Modified Сегодня, 07:05

Updated Сегодня, 07:05

Пассажиры ехали в холоде и темноте из Екатеринбурга в Челябинск

В холоде и темноте ехали пассажиры электрички Екатеринбург — Челябинск

16 февраля 2024, 07:03
Фото: 1MI

Пассажиры ехали в холоде и темноте из Екатеринбурга в Челябинск

Пассажиры поезда, следовавшего маршрутом Екатеринбург — Челябинск, пожаловались на холод и темноту в вагонах.

Об этом рассказали сами пассажиры. По их словам, из трех вагонов отапливался только один. Заранее о таких условиях людей не предупредили, пишет Е1.

В результате все толпились в теплом вагоне, а проводники не понимали, что происходит. Один из очевидцев добавил, что в вагоне не было детей, поэтому мерзнуть пришлось только взрослым.

Ранее сообщалось, что огненный поезд пронесся по Екатеринбургу и испугал жителей. Локомотив был замечен на улице Восточной. По словам железнодорожников, это была лишь оптическая иллюзия.

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#Транспорт#Пассажиры#Челябинск#Отопление#Поезд#Холод#Электричка#Условия#Вагоны#Екатеринбург#Темнота#Дарья Сорокина
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