В магазинах Свердловской области разрешили продавать зараженные апельсины

Posted Сегодня, 06:33
Published Сегодня, 06:33
Modified Сегодня, 06:33
Updated Сегодня, 06:33
Во время досмотра пяти тонн цитрусовых, которые были привезены из Египта, специалисты выяснили, что в фруктах присутствует красная померанцевая щитовка, рассказала пресс-секретарь областного ведомства Наталья Сайфулина.
Так как щитовка распространяется путем посадочного материала, а серьезной опасности в апельсинах, которые ею заражены, нет, специалисты разрешили их реализацию.
Напомним, женщина пыталась незаконно провезти в Екатеринбург продукцию для наращивания ресниц, которую хотела продавать. У нее не обнаружилось соответствующих документов на торговлю.