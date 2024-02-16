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Published Сегодня, 06:33

Modified Сегодня, 06:33

Updated Сегодня, 06:33

В Свердловской области допустили к продаже зараженные апельсины

В магазинах Свердловской области разрешили продавать зараженные апельсины

16 февраля 2024, 06:33
Фото: 1MI

В Свердловской области допустили к продаже зараженные апельсины

Россельхознадзор Свердловской области допустил к реализации партию апельсинов, привезенных из Египта.

Во время досмотра пяти тонн цитрусовых, которые были привезены из Египта, специалисты выяснили, что в фруктах присутствует красная померанцевая щитовка, рассказала пресс-секретарь областного ведомства Наталья Сайфулина.

Так как щитовка распространяется путем посадочного материала, а серьезной опасности в апельсинах, которые ею заражены, нет, специалисты разрешили их реализацию.

Напомним, женщина пыталась незаконно провезти в Екатеринбург продукцию для наращивания ресниц, которую хотела продавать. У нее не обнаружилось соответствующих документов на торговлю.

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#Общество#Свердловская область#Специалисты#Магазины#Россельхознадзор#Продукция#Партия#Фрукты#Продажа#Разрешение#Товар#Допуск#Екатеринбург#Елизавета Зиборова
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