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Published Сегодня, 15:59

Modified Сегодня, 16:23

Updated Сегодня, 16:23

Нижний Тагил примет областные соревнования по армейскому рукопашному бою

В Нижнем Тагиле 17 февраля стартуют соревнования по армейскому рукопашному бою

16 февраля 2024, 15:59
Фото: Изображение Midjourney

Нижний Тагил примет областные соревнования по армейскому рукопашному бою

Первенство и Чемпионат Свердловской области, которые пройдут в Нижнем Тагиле, приурочены ко Дню защитников Отечества.

В нижнетагильском спортивном комплексе «Президентский» в субботу, 17 февраля, стартуют областные соревнования по армейскому рукопашному бою. Об этом напоминает депутат гордумы Дмитрий Костенников.

Первенство и Чемпионат по армейскому рукопашному бою проводятся в преддверии Дня защитников Отечества, 23 февраля.

Откроются соревнования в 10 часов.

Также в Нижнем Тагиле в феврале пройдут состязания «летающих» лыжников.

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#Общество#Спорт#Нижний Тагил#Соревнования#Первенство области#Первенство#Чемпионат#Чемпионат Свердловской области#Екатеринбург#Рукопашный бой#Дарья Бобровицкая
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