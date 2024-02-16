В Нижнем Тагиле 17 февраля стартуют соревнования по армейскому рукопашному бою

Posted Сегодня, 15:59
Published Сегодня, 15:59
Modified Сегодня, 16:23
Updated Сегодня, 16:23
В нижнетагильском спортивном комплексе «Президентский» в субботу, 17 февраля, стартуют областные соревнования по армейскому рукопашному бою. Об этом напоминает депутат гордумы Дмитрий Костенников.
Первенство и Чемпионат по армейскому рукопашному бою проводятся в преддверии Дня защитников Отечества, 23 февраля.
Откроются соревнования в 10 часов.
Также в Нижнем Тагиле в феврале пройдут состязания «летающих» лыжников.