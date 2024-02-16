В Нижнем Тагиле из-за мусора на лестнице вспыхнул пожар

Мусор на лестнице загорелся в доме в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле в доме №131 по улице Пархоменко произошел пожар. Воспламенение началось в 12:16 в подъезде. Загорелся мусор на лестнице на первом этаже.