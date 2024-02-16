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Мусор на лестнице загорелся в доме в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле из-за мусора на лестнице вспыхнул пожар

16 февраля 2024, 08:42
Фото: Отдел надзорной деятельности

Мусор на лестнице загорелся в доме в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле в доме №131 по улице Пархоменко произошел пожар. Воспламенение началось в 12:16 в подъезде. Загорелся мусор на лестнице на первом этаже.

На ликвидацию последствий пожара отправили девять спасателей. Подъезд был сильно задымлен, необходимо было вывести людей из квартир.

Фото: Отдел надзорной деятельности

Специалисты успешно эвакуировали пять взрослых и одного малыша, сообщили в Отделе надзорной деятельности Нижнего Тагила.

Площадь воспламенения составила 5 кв. м. Ликвидировать пламя удалось за три минуты. Предварительно известно, что мусор загорелся из-за неосторожного обращения с огнем. Проводится проверка, виновник устанавливается.

Ранее сообщалось, что в продуктовом магазине «Верный» в Екатеринбурге вспыхнул пожар. Это произошло на складе, где хранятся товары.

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#Происшествия#Нижний Тагил#Пожар#Свердловская область#Спасатели#Мусор#Эвакуация#Лестница#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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