В Нижнем Тагиле из-за мусора на лестнице вспыхнул пожар

Posted Сегодня, 08:42
Published Сегодня, 08:42
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На ликвидацию последствий пожара отправили девять спасателей. Подъезд был сильно задымлен, необходимо было вывести людей из квартир.
Специалисты успешно эвакуировали пять взрослых и одного малыша, сообщили в Отделе надзорной деятельности Нижнего Тагила.
Площадь воспламенения составила 5 кв. м. Ликвидировать пламя удалось за три минуты. Предварительно известно, что мусор загорелся из-за неосторожного обращения с огнем. Проводится проверка, виновник устанавливается.
Ранее сообщалось, что в продуктовом магазине «Верный» в Екатеринбурге вспыхнул пожар. Это произошло на складе, где хранятся товары.