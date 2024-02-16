В Нижнем Тагиле весной начнется капитальный ремонт в школе № 33

Posted Сегодня, 14:23
Published Сегодня, 14:23
Modified Сегодня, 15:32
Updated Сегодня, 15:32
Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев в пятницу, 16 февраля, приехал в школу № 33 и рассказал, что она будет капитально отремонтирована вслед за школой № 32. Реконструкция также пройдет по национальному проекту «Образование».
Градоначальник поговорил с учителями и школьниками и рассказал, что только на строительные работы будет потрачено порядка 185 миллионов. Еще 109 миллионов поступит на замену оборудования. Появится здесь и новая спортивная площадка.
Пинаев также напомнил, что это учебное заведение имеет богатую историю, которая началась 88 лет назад. После ремонта школа № 33 станет одной из самых современных в городе.
Владимир Путин во время своего визита в Нижний Тагил 15 февраля приехал в школу № 32.