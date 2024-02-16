В продуктовом магазине «Верный» в Екатеринбурге вспыхнул пожар

Posted Сегодня, 03:24
Published Сегодня, 03:24
Modified Сегодня, 03:24
Updated Сегодня, 03:24
Пожар случился на складе, где хранятся товары. В этот момент в здании никого не было. Возгорание тушил 21 сотрудник пожарной службы.
Вскоре специалисты локализовали огонь, а затем ликвидировали. После устранения огня тушение завершилось проливкой здания, рассказали в пресс-службе областного МЧС.
Из-за сильного задымления пострадала большая часть товаров. При этом людей, пострадавших в пожаре, нет, рассказал глава караула пожарной части №8 Кирилл Легенький.
Напомним, 13 февраля 2024 года в деревне Курганской области вся семья погибла в пожаре, который разгорелся в частном доме.