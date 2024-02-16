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Продуктовый магазин сгорел в Екатеринбурге

В продуктовом магазине «Верный» в Екатеринбурге вспыхнул пожар

16 февраля 2024, 03:24
Фото: ИА «Ночные новости»

Продуктовый магазин сгорел в Екатеринбурге

В Екатеринбурге произошел пожар в магазине «Верный», который находится на площади Жуковского. Происшествие случилось ночью 16 февраля 2024 года.

Пожар случился на складе, где хранятся товары. В этот момент в здании никого не было. Возгорание тушил 21 сотрудник пожарной службы.

Вскоре специалисты локализовали огонь, а затем ликвидировали. После устранения огня тушение завершилось проливкой здания, рассказали в пресс-службе областного МЧС.

Фото: ИА «Ночные новости»

Из-за сильного задымления пострадала большая часть товаров. При этом людей, пострадавших в пожаре, нет, рассказал глава караула пожарной части №8 Кирилл Легенький.

Напомним, 13 февраля 2024 года в деревне Курганской области вся семья погибла в пожаре, который разгорелся в частном доме.

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