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Кошка и кот в Екатеринбурге провалились на глубину 2 метра

Волонтеры в Екатеринбурге спасли кошку и кота, которые застряли в приямке под навесом

16 февраля 2024, 07:19
Фото: «ЗооСпас»

Кошка и кот в Екатеринбурге провалились на глубину 2 метра

Зоозащитники спасли кота и кошку, которые застряли на двухметровой глубине. Инцидент произошел 14 февраля 2024 года.

Одна из местных жительниц услышала мяуканье за стеной дома. Как оказалось, в приямке, который был накрыт навесом и завален сугробом, сидели кошка и кот. Екатеринбурженка вызвала волонтеров, которые вытащили животных. Об этом рассказали сотрудники «ЗооСпаса».

Фото: «ЗооСпас»

По словам волонтеров, чтобы отогнуть навес, им пришлось выкрутить несколько шурупов, чья резьба была сорвана. Как именно животные оказались внутри — неизвестно.

Кошку забрала себе жительница дома, а кота — его хозяева, которые нашлись после того, как в соцсетях было опубликовано объявление.

Напомним, в Екатеринбурге шотландской вислоухой кошке ищут новых хозяев, так как прежние от нее избавились.

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#Происшествия#Животные#Спасатели#Кошка#Волонтеры#Спасение#ЧП#Зоозащитники#Кот#Вызов#Екатеринбург#Елизавета Зиборова#Инцидент#Сугроб
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