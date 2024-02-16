Волонтеры в Екатеринбурге спасли кошку и кота, которые застряли в приямке под навесом

Posted Сегодня, 07:19
Published Сегодня, 07:19
Modified Сегодня, 07:19
Updated Сегодня, 07:19
Одна из местных жительниц услышала мяуканье за стеной дома. Как оказалось, в приямке, который был накрыт навесом и завален сугробом, сидели кошка и кот. Екатеринбурженка вызвала волонтеров, которые вытащили животных. Об этом рассказали сотрудники «ЗооСпаса».
По словам волонтеров, чтобы отогнуть навес, им пришлось выкрутить несколько шурупов, чья резьба была сорвана. Как именно животные оказались внутри — неизвестно.
Кошку забрала себе жительница дома, а кота — его хозяева, которые нашлись после того, как в соцсетях было опубликовано объявление.
Напомним, в Екатеринбурге шотландской вислоухой кошке ищут новых хозяев, так как прежние от нее избавились.