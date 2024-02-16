Волонтеры в Екатеринбурге спасли кошку и кота, которые застряли в приямке под навесом

Одна из местных жительниц услышала мяуканье за стеной дома. Как оказалось, в приямке, который был накрыт навесом и завален сугробом, сидели кошка и кот. Екатеринбурженка вызвала волонтеров, которые вытащили животных. Об этом рассказали сотрудники «ЗооСпаса».