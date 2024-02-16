Выйдет большая переплата: эксперт рассказал, чем сейчас грозит покупка жилья в России

Касательно того покупать ли сейчас жилье, эксперт считает, что за наличные это делать стоит, и лучше всего во вторичке. А, если говорить о покупке квартиры на первичном рынке, то до лета действуют льготные программы. По ним можно купить жилье под выгодные проценты. Это хороший вариант для тех, кто хочет жилье для себя или для сдачи в аренду.