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Published Сегодня, 09:38

Modified Сегодня, 09:40

Updated Сегодня, 09:40

Процентная ставка по ипотеке в России возрастает

Выйдет большая переплата: эксперт рассказал, чем сейчас грозит покупка жилья в России

16 февраля 2024, 09:38
Фото: 1MI

Процентная ставка по ипотеке в России возрастает

Эксперт София Любимова рассказала, какая переплата грозит сейчас при покупке квартиры в ипотеку в России. На ее взгляд, переплата будет равнозначна стоимости четырех квартир.

Так, риелтор София Любимова рассказала Newia, что 2024 год будет самым непредсказуемым. По ее словам, сейчас планируют поднять ставку с 20,1% до 30,1% по программам семейная ипотека с детьми и IT ипотека. Купить квартиру во вторичном рынке сейчас можно по ставке примерно в 18%.

Отмечается, что с 1 июля закончат действие программы господдержки и семейной ипотеки. Граждане сейчас задаются вопросом, продлят ли их, отменят совсем или же просто немного изменят. Специалисты, в своем большинстве, сходятся во мнении, что власти оставят лишь семейную и ИТ-ипотеки.

Ближайшее заседание ЦБ планируется 16 февраля 2024 года. Изменения по ставкам в теории могут делать на каждом заседании. Такое решение может приниматься из-за сиюминутных факторов.

Касательно того покупать ли сейчас жилье, эксперт считает, что за наличные это делать стоит, и лучше всего во вторичке. А, если говорить о покупке квартиры на первичном рынке, то до лета действуют льготные программы. По ним можно купить жилье под выгодные проценты. Это хороший вариант для тех, кто хочет жилье для себя или для сдачи в аренду.

Если брать жилье в ипотеку, то для этого сейчас благоприятный момент только при соблюдении ряда условий.

Ранее сообщалось, что «Семейную ипотеку» ждут изменения.

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