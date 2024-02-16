Юный тагильский биатлонист признан сильнейшим в Свердловской области

Posted Сегодня, 09:05
Published Сегодня, 09:05
Modified Сегодня, 09:07
Updated Сегодня, 09:07
Спортсмен Вячеслав Максименко победил в спринте, а Матвей Поздышев стал вторым в индивидуальной гонке.
На другом турнире, «Приз памяти Г. Н. Князева» в Екатеринбурге среди юношей 17-18 лет в спринте Данил Кузнецов занял четвертое место. Об этом сообщает «Тагильский рабочий».
Тренировали всех ребят Павел Михеев и Вячеслав Инишев.
Ранее спортсмен из Нижнего Тагила провисел дольше всех в РФ на одной руке на перекладине.