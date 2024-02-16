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Published Сегодня, 09:05

Modified Сегодня, 09:07

Updated Сегодня, 09:07

Ребенок-биатлонист стал самым сильным в Свердловской области

Юный тагильский биатлонист признан сильнейшим в Свердловской области

16 февраля 2024, 09:05
Фото: «Тагильский рабочий»

Ребенок-биатлонист стал самым сильным в Свердловской области

Юные спортсмены спортшколы «Юпитер» из Нижнего Тагила завоевали две медали на первенстве Свердловской области по биатлону (в категории мальчиков).

Спортсмен Вячеслав Максименко победил в спринте, а Матвей Поздышев стал вторым в индивидуальной гонке.

На другом турнире, «Приз памяти Г. Н. Князева» в Екатеринбурге среди юношей 17-18 лет в спринте Данил Кузнецов занял четвертое место. Об этом сообщает «Тагильский рабочий».

Тренировали всех ребят Павел Михеев и Вячеслав Инишев.

Ранее спортсмен из Нижнего Тагила провисел дольше всех в РФ на одной руке на перекладине.

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#Спорт#Свердловская область#Биатлон#Первенство#Медали#Екатеринбург#Дарья Сорокина#Мальчики
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