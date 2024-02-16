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Posted Сегодня, 12:57

Published Сегодня, 12:57

Modified Сегодня, 12:59

Updated Сегодня, 12:59

В центре Екатеринбурга произошло ДТП с тремя иномарками и троллейбусом

Женщина пострадала в ДТП с тремя иномарками и троллейбусом в Екатеринбурге

16 февраля 2024, 12:57
Фото: 1MI

В центре Екатеринбурга произошло ДТП с тремя иномарками и троллейбусом

Volkswagen столкнулся с Lexus в Екатеринбурге, после чего машины раскидало в разные стороны.

На улице Репина в Екатеринбурге в пятницу, 16 февраля, Volkswagen въехал в Lexus. Из-за сильного толчка машины разметало в стороны. Подробности аварии со ссылкой на ГИБДД областного центра сообщает «КП — Екатеринбург».

В итоге Volkswagen въехал в стоящий троллейбус. Второй автомобиль врезался еще в одну машину, которая водитель которой ждал разрешающего сигнала светофора. Травмы получила пассажирка Volkswagen.

На месте работают инспекторы ДПС.

Ранее семь лет тюрьмы получил водитель снегохода, который намеренно покалечил случайного прохожего.

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#ДТП#Свердловская область#ГИБДД#Травмы#Иномарки#Троллейбус#18+#Екатеринбург#Дарья Бобровицкая
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