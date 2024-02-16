Женщина пострадала в ДТП с тремя иномарками и троллейбусом в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 12:57
Published Сегодня, 12:57
Modified Сегодня, 12:59
Updated Сегодня, 12:59
На улице Репина в Екатеринбурге в пятницу, 16 февраля, Volkswagen въехал в Lexus. Из-за сильного толчка машины разметало в стороны. Подробности аварии со ссылкой на ГИБДД областного центра сообщает «КП — Екатеринбург».
В итоге Volkswagen въехал в стоящий троллейбус. Второй автомобиль врезался еще в одну машину, которая водитель которой ждал разрешающего сигнала светофора. Травмы получила пассажирка Volkswagen.
На месте работают инспекторы ДПС.
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