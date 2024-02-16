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Posted Сегодня, 12:10

Published Сегодня, 12:10

Modified Сегодня, 12:12

Updated Сегодня, 12:12

Корм для птиц бесплатно раздадут в Екатеринбурге

Жители Екатеринбурга бесплатно получат корм для птиц

16 февраля 2024, 12:10
Фото: Изображение Midjourney

Корм для птиц бесплатно раздадут в Екатеринбурге

В Екатеринбурге бесплатно раздадут корм для птиц. Его сделали совместно с орнитологами.

Цель — накормить пернатых другой едой, ведь обычно горожане кормят их хлебом. А новое питание более сбалансировано.

По данным компании «Брусника», в корм, который раздадут, вошли семена льна, тыквы, проса, овса, пшеницы. Также в фирме отметили, что занимаются созданием скворечников. Их размещают во дворах.

Раздача корма планируется в магазинах «Жизньмарт». Для его получения нужно будет показать карту работникам сети. Аналогичные акции также состоятся в Тюмени и Новосибирске. В общей сложности горожанам раздадут десять тысяч пакетиков с едой для птиц.

Ранее сообщалось, что дрессированный птенец из Екатеринбурга выступил на федеральном канале.

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#Происшествия#Еда#Пшеница#Новосибирск#Тюмень#Магазины#Птицы#18+#Екатеринбург#Тыква#Дарья Сорокина
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