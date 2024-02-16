Жители Екатеринбурга бесплатно получат корм для птиц

Posted Сегодня, 12:10
Published Сегодня, 12:10
Modified Сегодня, 12:12
Updated Сегодня, 12:12
Цель — накормить пернатых другой едой, ведь обычно горожане кормят их хлебом. А новое питание более сбалансировано.
По данным компании «Брусника», в корм, который раздадут, вошли семена льна, тыквы, проса, овса, пшеницы. Также в фирме отметили, что занимаются созданием скворечников. Их размещают во дворах.
Раздача корма планируется в магазинах «Жизньмарт». Для его получения нужно будет показать карту работникам сети. Аналогичные акции также состоятся в Тюмени и Новосибирске. В общей сложности горожанам раздадут десять тысяч пакетиков с едой для птиц.
Ранее сообщалось, что дрессированный птенец из Екатеринбурга выступил на федеральном канале.