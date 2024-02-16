Жители Екатеринбурга бесплатно получат корм для птиц

Раздача корма планируется в магазинах «Жизньмарт». Для его получения нужно будет показать карту работникам сети. Аналогичные акции также состоятся в Тюмени и Новосибирске. В общей сложности горожанам раздадут десять тысяч пакетиков с едой для птиц.