Жители Екатеринбурга нашли полураздетый труп с пакетом на голове

Posted Сегодня, 04:17
Published Сегодня, 04:17
Modified Сегодня, 04:17
Updated Сегодня, 04:17
На голове у погибшего был полиэтиленовый пакет, а из одежды, по словам очевидца, на нем были только штаны и куртка, пишет Е1.
Кто именно погиб — в настоящий момент достоверной информации нет. Некоторые местные жители утверждают, что это погибла девушка, другие — что молодой человек.
Также очевидцы предположили, что человек мог выпасть из окна, так как он лежал под окнами многоэтажного дома. Подробностей случившегося в Следственном комитете пока не сообщили.
Напомним, 14 февраля 2024 года в Нижнем Тагиле на улице обнаружили умершую пожилую женщину. По предварительной версии, она замерзла.