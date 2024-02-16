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Прохожие нашли труп человека в Екатеринбурге

Жители Екатеринбурга нашли полураздетый труп с пакетом на голове

16 февраля 2024, 04:17
Фото: 1MI

Прохожие нашли труп человека в Екатеринбурге

В Екатеринбурге найден труп человека в Академическом районе. Его заметили прохожие 15 февраля 2024 года.

На голове у погибшего был полиэтиленовый пакет, а из одежды, по словам очевидца, на нем были только штаны и куртка, пишет Е1.

Кто именно погиб — в настоящий момент достоверной информации нет. Некоторые местные жители утверждают, что это погибла девушка, другие — что молодой человек.

Также очевидцы предположили, что человек мог выпасть из окна, так как он лежал под окнами многоэтажного дома. Подробностей случившегося в Следственном комитете пока не сообщили.

Напомним, 14 февраля 2024 года в Нижнем Тагиле на улице обнаружили умершую пожилую женщину. По предварительной версии, она замерзла.

Труп жителя Екатеринбурга нашли во дворе дома
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