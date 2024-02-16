Жители Екатеринбурга смогут летать во Вьетнам

Posted Сегодня, 06:49
Published Сегодня, 06:49
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Updated Сегодня, 06:51
С 11 апреля из Кольцово можно будет улететь в Нячанг, сообщило турагентство Friends travel. Также здесь отметили, что лучшим периодом для отдыха там являются месяца с апреля по октябрь.
Рейсы компании Sunday Airlines будут летать один раз в 10-11 дней. Предположительно, это будут понедельник и четверг.
Сначала самолет полетит в Алматы. На это потребуется три часа. Там воздушное судно будут заправлять, пассажиры останутся в самолете, совершать пересадку не придется. Затем самолет полетит до Нячанга еще семь часов.
Отмечается, что в самолетах будет только эконом-класс. Разрешенная норма багажа — 23 кг, а ручной клади — 5 кг.
Напомним, что 15 февраля свердловчане жаловались на задержку рейсов в Кольцово.