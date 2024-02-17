20 детей-сирот получили квартиры в новой 26-этажке в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 06:47
Published Сегодня, 06:47
Modified Сегодня, 06:49
Updated Сегодня, 06:49
Квартиры передаются только на условиях специальных договоров аренды. Они заключаются на пять лет. Затем заключается договор социальной аренды. Только после этого ребенок может оформить жилье на себя. В 2024 году планируется передать в собственность тысячу квартир.
На приобретение 20 квартир-студий с отделкой и удобной планировкой было потрачено порядка 77 миллионов рублей. Жилье находится в современном комплексе. Выйдя из дома, можно позаниматься на спортплощадках или отдохнуть. Для этого созданы все условия.
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ранее выделил три миллиарда рублей для обеспечения жильем детей-сирот к 2024 году.