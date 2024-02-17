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Дети-сироты из Екатеринбурга получили квартиры в новостройке

20 детей-сирот получили квартиры в новой 26-этажке в Екатеринбурге

17 февраля 2024, 06:47
Фото: 1MI

Дети-сироты из Екатеринбурга получили квартиры в новостройке

20 детей-сирот из Екатеринбурга получили ключи от квартир в новом 26-этажном доме.

Квартиры передаются только на условиях специальных договоров аренды. Они заключаются на пять лет. Затем заключается договор социальной аренды. Только после этого ребенок может оформить жилье на себя. В 2024 году планируется передать в собственность тысячу квартир.

На приобретение 20 квартир-студий с отделкой и удобной планировкой было потрачено порядка 77 миллионов рублей. Жилье находится в современном комплексе. Выйдя из дома, можно позаниматься на спортплощадках или отдохнуть. Для этого созданы все условия.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ранее выделил три миллиарда рублей для обеспечения жильем детей-сирот к 2024 году.

Более 120 детям-сиротам в Нижнем Тагиле выдадут ключи от новых квартир
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#Общество#Квартира#Ключи#Дети-сироты#Дом#Екатеринбург#Евгения Сафина#Новостройка
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