Автопробег на Ferrari в поддержку СВО организовал житель Екатеринбурга

Posted Сегодня, 16:58
Published Сегодня, 16:58
Modified Сегодня, 17:00
Updated Сегодня, 17:00
Необычным способом выразить свое отношение к специальной военной операции решил предприниматель из Екатеринбурга Игорь Кудрявцев. Он организовал автопробег с двойной миссией: поддержать СВО и доставить бойцам на передовую гуманитарную помощь. Во главе колонны машин едет красный Ferrari. Об акции бизнесмен написал в своих социальных сетях.
Автопробег стартовал во Владивостоке в субботу, 17 февраля. Маршрут пролегает через всю страну и закончится в Луганске. В каждом большом городе по пути следования участники акции будут организовывать патриотические флешмобы.
Водители везут на передовую необходимые вещи, также они собираются передать военнослужащим автомобили.
Ранее большой груз с гуманитарной помощью отправился на СВО из Екатеринбурга.