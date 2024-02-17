Автопробег на Ferrari в поддержку СВО организовал житель Екатеринбурга

Необычным способом выразить свое отношение к специальной военной операции решил предприниматель из Екатеринбурга Игорь Кудрявцев. Он организовал автопробег с двойной миссией: поддержать СВО и доставить бойцам на передовую гуманитарную помощь. Во главе колонны машин едет красный Ferrari. Об акции бизнесмен написал в своих социальных сетях.