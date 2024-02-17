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Published Сегодня, 16:58

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Updated Сегодня, 17:00

Житель Екатеринбурга на Ferrari устроил автопробег в поддержку СВО

Автопробег на Ferrari в поддержку СВО организовал житель Екатеринбурга

17 февраля 2024, 16:58
Фото: Изображение Midjourney

Житель Екатеринбурга на Ferrari устроил автопробег в поддержку СВО

Колонна во главе с элитной иномаркой из Екатеринбурга отправилась из Владивостока 17 февраля. Автопробег завершится в Луганске.

Необычным способом выразить свое отношение к специальной военной операции решил предприниматель из Екатеринбурга Игорь Кудрявцев. Он организовал автопробег с двойной миссией: поддержать СВО и доставить бойцам на передовую гуманитарную помощь. Во главе колонны машин едет красный Ferrari. Об акции бизнесмен написал в своих социальных сетях.

Автопробег стартовал во Владивостоке в субботу, 17 февраля. Маршрут пролегает через всю страну и закончится в Луганске. В каждом большом городе по пути следования участники акции будут организовывать патриотические флешмобы.

Водители везут на передовую необходимые вещи, также они собираются передать военнослужащим автомобили.

Ранее большой груз с гуманитарной помощью отправился на СВО из Екатеринбурга.

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#Поддержка#Владивосток#Автопробег#Гуманитарная помощь#Луганск#Екатеринбург#Автомобили#СВО#Дарья Бобровицкая
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