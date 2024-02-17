Более 120 бойцов сразились на Чемпионате по армейскому рукопашному бою в Тагиле

Posted Сегодня, 13:09
Published Сегодня, 13:09
Modified Сегодня, 13:12
Updated Сегодня, 13:12
В Нижний Тагил прибыли спортсмены из разных городов Свердловской области — Невьянска, Ревды, Полевского, Красноуфимска, Соликамска, Екатерин, Серова, Верхнего Тагила, Лесного и Талицы. Всего на татами выступили более 120 спортсменов из 15 спортивных клубов.
Встретить участников соревнований приехал замглавы по соцполитике Валерий Суров. Он поздравил бойцов, судей и тренеров с наступающим Днем защитника Отечества.
Вы будущие войны, защитники нашего государства. Сегодняшний турнир значим для вас для всех, ваша цель как спортсменов — это выйти на Чемпионат России. Сегодня я хотел бы пожелать красивых, бескомпромиссных боев, без травм. И пусть победит сильнейший, удачи! — отметил Валерий Суров.
Также свои приветственные слова сказали спикер Нижнетагильской гордумы Вадим Раудштейн, депутат Гаджи Абдулов, директор ФОК «Президентский» Александр Долгоруков и организатор соревнований депутат Дмитрий Костенников. Также перед спортсменами с речью выступил главный судья соревнований Алексей Агафонов.
Мы рады приветствовать вас на соревнованиях. Спасибо, что приехали. Это значимое для нас событие — все-таки отбор на Чемпионат и Первенство России, которые пройдут в Красноярске. Уважайте своего соперника на татами. За вами будущее, с наступающим праздником! — отметил Дмитрий Костенников.
По результатам соревнований команда СПК «Первый» из Нижнем Тагиле заняла третье место.