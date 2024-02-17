Более 120 бойцов сразились на Чемпионате по армейскому рукопашному бою в Тагиле

В Нижний Тагил прибыли спортсмены из разных городов Свердловской области — Невьянска, Ревды, Полевского, Красноуфимска, Соликамска, Екатерин, Серова, Верхнего Тагила, Лесного и Талицы. Всего на татами выступили более 120 спортсменов из 15 спортивных клубов.