Была скрытной. Мама погибшей массажистки из Екатеринбурга рассказала о дочери

Posted Сегодня, 05:47
Published Сегодня, 05:47
Modified Сегодня, 05:49
Updated Сегодня, 05:49
По словам родственницы, дочь была довольно скрытным человеком, но поддерживала с ними связь. У девушки есть брат, которому 13 лет. Вероника всегда помогала родителям.
Накануне смерти она созванивалась с отцом и ничего не предвещало беды. Девушка собиралась поесть и поработать. Также мать рассказала, что не слышала от дочери о какой-то несчастной любви или необычных планах. Родственники надеются, что следователи разберутся в произошедшей трагедии, пишет Е1.
Напомним, тело девушки было найдено под окнами дома, она была с пакетом на голове. Момент падения из окна попал на видео.