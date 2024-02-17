Была скрытной. Мама погибшей массажистки из Екатеринбурга рассказала о дочери

Накануне смерти она созванивалась с отцом и ничего не предвещало беды. Девушка собиралась поесть и поработать. Также мать рассказала, что не слышала от дочери о какой-то несчастной любви или необычных планах. Родственники надеются, что следователи разберутся в произошедшей трагедии, пишет Е1.