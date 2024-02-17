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Мать погибшей массажистки с пакетом на голове рассказала о дочери

Была скрытной. Мама погибшей массажистки из Екатеринбурга рассказала о дочери

17 февраля 2024, 05:47
Фото: 1MI

Мать погибшей массажистки с пакетом на голове рассказала о дочери

Мама незрячей массажистки Вероники из Екатеринбурга надеется на то, что следователи разберутся в смерти девушки.

По словам родственницы, дочь была довольно скрытным человеком, но поддерживала с ними связь. У девушки есть брат, которому 13 лет. Вероника всегда помогала родителям.

Накануне смерти она созванивалась с отцом и ничего не предвещало беды. Девушка собиралась поесть и поработать. Также мать рассказала, что не слышала от дочери о какой-то несчастной любви или необычных планах. Родственники надеются, что следователи разберутся в произошедшей трагедии, пишет Е1.

Напомним, тело девушки было найдено под окнами дома, она была с пакетом на голове. Момент падения из окна попал на видео.

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