Две премьеры покажет в марте тагильский Театр кукол

Posted Сегодня, 09:06
Published Сегодня, 09:06
Modified Сегодня, 09:08
Updated Сегодня, 09:08
Так, 2 марта на большой сцене будет премьера современной версии «Трех поросят». Стилистика сказки связана с ее английскими корнями. При декоре художники использовали шотландскую клетку, а образы поросят похожи на мишку Тедди. Одна из изюминок — локация с полем для игры в крокет.
А 29 марта в малом зале артисты впервые представят спектакль «Давай дружить». Это история о том, как лисенок мечтал о друзьях, искал их и смог это сделать. В театре сообщили, что обе постановки рассчитаны для зрителей от трех лет.
Напомним, 9 февраля в Нижнем Тагиле Маленький театр представил премьерный показ спектакля по роману «Циники» Анатолия Мариенгофа.