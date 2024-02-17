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Posted Сегодня, 09:06

Published Сегодня, 09:06

Modified Сегодня, 09:08

Updated Сегодня, 09:08

В Нижнем Тагиле Театр кукол готовит два премьерных спектакля.

Две премьеры покажет в марте тагильский Театр кукол

17 февраля 2024, 09:06
Фото: Нижнетагильский театр кукол

В Нижнем Тагиле Театр кукол готовит два премьерных спектакля.

В марте 2024 года тагильский Театр кукол представит две премьеры: сказки «Три поросёнка» и «Давай дружить!».

Так, 2 марта на большой сцене будет премьера современной версии «Трех поросят». Стилистика сказки связана с ее английскими корнями. При декоре художники использовали шотландскую клетку, а образы поросят похожи на мишку Тедди. Одна из изюминок — локация с полем для игры в крокет.

А 29 марта в малом зале артисты впервые представят спектакль «Давай дружить». Это история о том, как лисенок мечтал о друзьях, искал их и смог это сделать. В театре сообщили, что обе постановки рассчитаны для зрителей от трех лет.

Напомним, 9 февраля в Нижнем Тагиле Маленький театр представил премьерный показ спектакля по роману «Циники» Анатолия Мариенгофа.

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