tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:35

Published Сегодня, 12:35

Modified Сегодня, 12:37

Updated Сегодня, 12:37

В Екатеринбурге неизвестные брызнули в лицо кондуктору перцовым баллончиком

Хулиганы в Екатеринбурге брызнули кондуктору в лицо перцовым баллончиком

17 февраля 2024, 12:35
Фото: 1MI

В Екатеринбурге неизвестные брызнули в лицо кондуктору перцовым баллончиком

В Екатеринбурге разыскиваются неизвестные, которые применили перцовый баллончик в отношении кондуктора маршрутки и скрылись.

Инцидент произошел на площади 1-й Пятилетки. Кондуктор маршрутки выбежал за двумя молодыми людьми, чтобы догнать их. А хулиганы в ответ распылили в лицо мужчины перцовый баллончик.

До приезда скорой помощи пострадавшему оказывали помощь пассажиры и промывали ему глаза. Один из свидетелей происшествия сходил в аптеку за необходимым лекарством. Сейчас полиция занимается поиском лиц, которые имеют причастие к конфликту, пишет «КП-Екатеринбург».

А в конце января в Полевском кондуктор вытолкала из автобуса пассажирку, которая проехала нужную остановку. Теперь проверку по данному факту проводит прокуратура.

Читайте также:
В Екатеринбурге наградили кондуктора за спасение старушкиВодитель автобуса в Екатеринбурге оставил кондуктора на остановкеКондукторам и водителям в Свердловской области запретили выгонять детей в морозы
#Происшествия#Свердловская область#18+#Екатеринбург#Кондуктор#Евгения Сафина#Хулиганы#Перцовый баллончик
Подпишитесь
Что делал Владимир Путин в Нижнем Тагиле
Вчера, 15:23
Майор полиции, служивший в ГИБДД, найден застреленным в Екатеринбурге
Сегодня, 09:10
Формальдегид был превышен 12 февраля на Сухоложском поселке в Нижнем Тагиле
15 февраля, 08:12
Оторвут с руками: в Свердловской области остро не хватает дворников, врачей и поваров
15 февраля, 09:20
В Нижнем Тагиле весной начнется капитальный ремонт в школе № 33
Вчера, 14:23
Безветренная погода ожидается в Нижнем Тагиле на рабочей неделе
Вчера, 12:39