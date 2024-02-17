Хулиганы в Екатеринбурге брызнули кондуктору в лицо перцовым баллончиком

До приезда скорой помощи пострадавшему оказывали помощь пассажиры и промывали ему глаза. Один из свидетелей происшествия сходил в аптеку за необходимым лекарством. Сейчас полиция занимается поиском лиц, которые имеют причастие к конфликту, пишет «КП-Екатеринбург».