Хулиганы в Екатеринбурге брызнули кондуктору в лицо перцовым баллончиком

Posted Сегодня, 12:35
Published Сегодня, 12:35
Modified Сегодня, 12:37
Updated Сегодня, 12:37
Инцидент произошел на площади 1-й Пятилетки. Кондуктор маршрутки выбежал за двумя молодыми людьми, чтобы догнать их. А хулиганы в ответ распылили в лицо мужчины перцовый баллончик.
До приезда скорой помощи пострадавшему оказывали помощь пассажиры и промывали ему глаза. Один из свидетелей происшествия сходил в аптеку за необходимым лекарством. Сейчас полиция занимается поиском лиц, которые имеют причастие к конфликту, пишет «КП-Екатеринбург».
А в конце января в Полевском кондуктор вытолкала из автобуса пассажирку, которая проехала нужную остановку. Теперь проверку по данному факту проводит прокуратура.