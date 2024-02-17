Компания малолетних зацеперов в Нижнем Тагиле наводит ужас на водителей трамваев

Posted Сегодня, 16:26
Published Сегодня, 16:26
Modified Сегодня, 16:28
Updated Сегодня, 16:28
Коллектив водителей «Тагильского трамвая» опубликовал открытое письмо в адрес полиции, ГИБДД и ПДН с просьбой воздействовать на подростков-зацеперов, которые каждый день с риском для жизни катаются на сцепке. Послание разместил паблик «Инцидент Нижний Тагил».
Водители рассказали, что дети «кошмарят» их не первый год. Их постоянно сгоняют, но они хамят, а потом все равно возвращаются. Больше всего сотрудники «Тагильского трамвая» боятся за жизнь юных зацеперов, которая может оборваться в любой момент.
Уж если они, в силу своей беспечности и молодости, совсем не думают о себе, то, скажите нам, как потом водителю трамвая жить дальше, если он не дай Бог угробит кого-то, хоть и не по своей вине, — говорится в письме.
Чаще всего подростки выбирают 10-й маршрут, добавляют водители. Они также предлагают сотрудникам ГИБДД в течение одного дня покататься по Вагонке и оценить обстановку, которая уже выходит из-под контроля.
Ситуацию уже прокомментировали в пресс-службе нижнетагильского МВД. Меры будут приняты, юных зацеперов возьмут на карандаш наряды ДПС в этом районе.
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