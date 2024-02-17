Компания малолетних зацеперов в Нижнем Тагиле наводит ужас на водителей трамваев

Водители рассказали, что дети «кошмарят» их не первый год. Их постоянно сгоняют, но они хамят, а потом все равно возвращаются. Больше всего сотрудники «Тагильского трамвая» боятся за жизнь юных зацеперов, которая может оборваться в любой момент.