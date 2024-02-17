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Published Сегодня, 09:10

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Updated Сегодня, 09:12

В Екатеринбурге нашли застреленным майора полиции

Майор полиции, служивший в ГИБДД, найден застреленным в Екатеринбурге

17 февраля 2024, 09:10
Фото: 1MI

В Екатеринбурге нашли застреленным майора полиции

Несколько дней назад в Екатеринбурге было обнаружено тело майора полиции, служившего в Госавтоинспекции.

По данным источника Е1, полицейского нашли мертвым еще 15 февраля, однако информация об этом появилась только сегодня. Предварительно известно, что мужчина вышел из дома и совершил суицид. Рядом с трупом было найдено оружие. По словам родственников, перед смертью майор ни на что не жаловался.

Сейчас причины произошедшего выясняют сотрудники Следственного комитета. Тело погибшего отправили на экспертизу.

В конце января 2024 года в Екатеринбурге совершил самоубийство 50-летний мужчина, которого недавно уволили с работы.

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