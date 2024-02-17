Майор полиции, служивший в ГИБДД, найден застреленным в Екатеринбурге

По данным источника Е1, полицейского нашли мертвым еще 15 февраля, однако информация об этом появилась только сегодня. Предварительно известно, что мужчина вышел из дома и совершил суицид. Рядом с трупом было найдено оружие. По словам родственников, перед смертью майор ни на что не жаловался.