Нарушил правила: пассажир авиарейса Москва — Екатеринбург курил во время полета

Posted Сегодня, 12:57
Published Сегодня, 12:57
Modified Сегодня, 12:59
Updated Сегодня, 12:59
По словам очевидца, примерно после взлета по громкой связи объявили, что на борту зафиксировано курение. Стюардесса сообщила, что к нарушителям применяются меры вплоть до передачи правоохранителям, а также напомнила о наличии датчиков в туалетах.
В начале полета всем пассажирам приговаривают, что курить нельзя даже электронные сигареты. Не понимаю, на что надеется человек, который в нескольких километрах над землей нарушает правила безопасности, — рассказал TagilCity.ru пассажир авиарейса.
По его словам, пока нарушителя не задержали и полицию не вызывали.
Напомним, три пассажира, летевшие из Санкт-Петербурга в Кольцово, устроили на борту самолета дебош. По прилету им выписали штрафы и отправили в вытрезвитель.