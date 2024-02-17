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Published Сегодня, 12:57

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Updated Сегодня, 12:59

Пассажир курил в самолете во время перелета из Москвы в Екатеринбург

Нарушил правила: пассажир авиарейса Москва — Екатеринбург курил во время полета

17 февраля 2024, 12:57
Фото: 1MI

Пассажир курил в самолете во время перелета из Москвы в Екатеринбург

Днем 17 февраля на рейсе авиакомпании «Аэрофлот» пассажир нарушил правила безопасности и закурил. Самолет следовал в Екатеринбург из Москвы.

По словам очевидца, примерно после взлета по громкой связи объявили, что на борту зафиксировано курение. Стюардесса сообщила, что к нарушителям применяются меры вплоть до передачи правоохранителям, а также напомнила о наличии датчиков в туалетах.

В начале полета всем пассажирам приговаривают, что курить нельзя даже электронные сигареты. Не понимаю, на что надеется человек, который в нескольких километрах над землей нарушает правила безопасности, — рассказал TagilCity.ru пассажир авиарейса.

По его словам, пока нарушителя не задержали и полицию не вызывали.

Напомним, три пассажира, летевшие из Санкт-Петербурга в Кольцово, устроили на борту самолета дебош. По прилету им выписали штрафы и отправили в вытрезвитель.

Пассажир устроил дебош в самолете, летевшем в Екатеринбург
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#Происшествия#Эксклюзив#Полиция#Сигарета#Пассажиры#Самолет#Нарушитель#Курение#18+#Екатеринбург#Евгения Сафина
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