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Posted Сегодня, 14:22

Published Сегодня, 14:22

Modified Сегодня, 14:27

Updated Сегодня, 14:27

В Екатеринбурге ночью в школе произошел пожар

Ночью в Екатеринбурге загорелась школа

17 февраля 2024, 14:22
Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В Екатеринбурге ночью в школе произошел пожар

Утром 17 февраля в Екатеринбурге загорелась одна из общеобразовательных школ города.

Здание находится на Уралмаше в Черниговском переулке. Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера ранним утром, около 6.00.

К зданию съехались 11 единиц спецтехники и 35 огнеборцев. Выяснилось, что огонь охватил помещение на первом этаже школы, успел распространиться на площадь в 10 квадратных метров и повредил имущество.

Спасателям удалось быстро справиться с пожаром, локализовать его и ликвидировать открытое горение. Около 7.15 пожарные закончили проливать место возгорания, сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.

Напомним, в Нижнем Тагиле пожарным пришлось эвакуировать жителей дома на улице Космонавтов. Из-за непотушенной сигареты там загорелась квартира на третьем этаже.

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#Происшествия#Пожар#Школа#Огонь#Тушение#18+#Екатеринбург#Евгения Сафина
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