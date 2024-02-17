Ночью в Екатеринбурге загорелась школа

Posted Сегодня, 14:22
Published Сегодня, 14:22
Modified Сегодня, 14:27
Updated Сегодня, 14:27
Здание находится на Уралмаше в Черниговском переулке. Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера ранним утром, около 6.00.
К зданию съехались 11 единиц спецтехники и 35 огнеборцев. Выяснилось, что огонь охватил помещение на первом этаже школы, успел распространиться на площадь в 10 квадратных метров и повредил имущество.
Спасателям удалось быстро справиться с пожаром, локализовать его и ликвидировать открытое горение. Около 7.15 пожарные закончили проливать место возгорания, сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.
Напомним, в Нижнем Тагиле пожарным пришлось эвакуировать жителей дома на улице Космонавтов. Из-за непотушенной сигареты там загорелась квартира на третьем этаже.