Отлетевшее от МАЗа колесо покалечило пешеходов на трассе под Кировградом

В это время мимо проезжал МАЗ под управлением мужчины 1968 года рождения. У грузовика на ходу отлетело колесо и попало в людей, стоящих на обочине. Известно, что водитель ехал в Нижний Тагил и перевозил 16 тонн груза. Ранее он привлекался за нарушение ПДД семь раз.