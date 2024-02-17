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Published Сегодня, 11:14

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Updated Сегодня, 11:16

В Кировграде от МАЗа отлетело колесо и покалечило людей на обочине

Отлетевшее от МАЗа колесо покалечило пешеходов на трассе под Кировградом

17 февраля 2024, 11:14
Фото: УГИБДД по Свердловской области

В Кировграде от МАЗа отлетело колесо и покалечило людей на обочине

Днем 16 февраля на трассе Екатеринбург — Серов увечья получили два человека. В них попало заднее колесо, которое отлетело от грузовика.

Известно, что пострадавшие направлялись в Екатеринбург на своих машинах. Они остановились и хотели помочь водителю, который попал в дорожную аварию.

В это время мимо проезжал МАЗ под управлением мужчины 1968 года рождения. У грузовика на ходу отлетело колесо и попало в людей, стоящих на обочине. Известно, что водитель ехал в Нижний Тагил и перевозил 16 тонн груза. Ранее он привлекался за нарушение ПДД семь раз.

Фото: УГИБДД по Свердловской области

Различные увечья получили мужчина и девушка, которые находились на обочине. Обоих пострадавших бригады скорой помощи отвезли в больницу Невьянска. Известно, что девушка сейчас находится в реанимации.

Ранее стало известно, что в Ивделе тяжелые травмы получила 77-летняя пенсионерка. Пожилую женщину на пешеходном переходе сбила фура.

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