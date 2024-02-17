Отлетевшее от МАЗа колесо покалечило пешеходов на трассе под Кировградом

Posted Сегодня, 11:14
Published Сегодня, 11:14
Modified Сегодня, 11:16
Updated Сегодня, 11:16
Известно, что пострадавшие направлялись в Екатеринбург на своих машинах. Они остановились и хотели помочь водителю, который попал в дорожную аварию.
В это время мимо проезжал МАЗ под управлением мужчины 1968 года рождения. У грузовика на ходу отлетело колесо и попало в людей, стоящих на обочине. Известно, что водитель ехал в Нижний Тагил и перевозил 16 тонн груза. Ранее он привлекался за нарушение ПДД семь раз.
Различные увечья получили мужчина и девушка, которые находились на обочине. Обоих пострадавших бригады скорой помощи отвезли в больницу Невьянска. Известно, что девушка сейчас находится в реанимации.
Ранее стало известно, что в Ивделе тяжелые травмы получила 77-летняя пенсионерка. Пожилую женщину на пешеходном переходе сбила фура.