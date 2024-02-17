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Posted Сегодня, 12:05

Published Сегодня, 12:05

Modified Сегодня, 12:07

Updated Сегодня, 12:07

В Екатеринбурге полицейские отговорили пенсионерку переводить деньги мошенникам

Пенсионерка из Екатеринбурга чуть не перевела 700 тысяч «невесте сына»

17 февраля 2024, 12:05
Фото: Изображение Midjourney

В Екатеринбурге полицейские отговорили пенсионерку переводить деньги мошенникам

73-летняя женщина из Екатеринбурга чуть не перевела 700 тысяч девушке, которая представилась невестой ее сына. Полицейским пришлось полтора часа убеждать пенсионерку, что это действуют мошенники.

Так, в офис Газпромбанка 15 февраля пришла пенсионерка и захотела снять все свои деньги со счета. Сотрудники офиса заметили, что женщина значительно нервничает и разговаривает все время с кем-то по телефону. Тогда они сообщили об этом в полицию и службу безопасности.

Сотрудникам правоохранительных органов пояснила, что ей позвонила какая-то девушка и представилась невестой сына. Мошенница сказала, что у них в скором времени должна состояться свадьба и она хочет сделать избраннику сюрприз. Именно для этого она попросила у жертвы 700 тысяч рублей, заявив, что с сыном общаться нельзя для сохранения интриги.

Полицейские во время телефонного разговора в банке включили громкую связи и стали выводить аферистку на чистую воду. Но даже поняв, что обман раскрыт, злоумышленница все равно продолжала играть роль невесты. Поверить в то, что ее пытались обмануть мошенники, помог сын. Он приехал в отделение банка и заявил, что не собирается жениться, сообщает УМВД по Екатеринбургу.

Участковые и почтальоны в Екатеринбурге предупредили пенсионеров о мошенниках
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