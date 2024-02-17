Пенсионерка из Екатеринбурга чуть не перевела 700 тысяч «невесте сына»

Сотрудникам правоохранительных органов пояснила, что ей позвонила какая-то девушка и представилась невестой сына. Мошенница сказала, что у них в скором времени должна состояться свадьба и она хочет сделать избраннику сюрприз. Именно для этого она попросила у жертвы 700 тысяч рублей, заявив, что с сыном общаться нельзя для сохранения интриги.