Пенсионерка из Екатеринбурга чуть не перевела 700 тысяч «невесте сына»

Posted Сегодня, 12:05
Published Сегодня, 12:05
Modified Сегодня, 12:07
Updated Сегодня, 12:07
Так, в офис Газпромбанка 15 февраля пришла пенсионерка и захотела снять все свои деньги со счета. Сотрудники офиса заметили, что женщина значительно нервничает и разговаривает все время с кем-то по телефону. Тогда они сообщили об этом в полицию и службу безопасности.
Сотрудникам правоохранительных органов пояснила, что ей позвонила какая-то девушка и представилась невестой сына. Мошенница сказала, что у них в скором времени должна состояться свадьба и она хочет сделать избраннику сюрприз. Именно для этого она попросила у жертвы 700 тысяч рублей, заявив, что с сыном общаться нельзя для сохранения интриги.
Полицейские во время телефонного разговора в банке включили громкую связи и стали выводить аферистку на чистую воду. Но даже поняв, что обман раскрыт, злоумышленница все равно продолжала играть роль невесты. Поверить в то, что ее пытались обмануть мошенники, помог сын. Он приехал в отделение банка и заявил, что не собирается жениться, сообщает УМВД по Екатеринбургу.