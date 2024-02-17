«Пинал ногой по голове»: мужчину избили в центре Нижнего Тагила

Напомним, в Нижнем Тагиле в конце 2024 года в Нижнем Тагиле два брата в присутствии своей матери избили девочку-сироту рядом со школой. Из-за этого она попала в больницу. Сейчас проводится расследование и заведено несколько уголовных дел.