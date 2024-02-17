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Updated Сегодня, 07:32

В центре Нижнего Тагила на улице избили мужчину

«Пинал ногой по голове»: мужчину избили в центре Нижнего Тагила

17 февраля 2024, 07:30

В центре Нижнего Тагила на улице избили мужчину

Вечером 16 февраля у кинотеатра «Родина» в Нижнем Тагиле неизвестный избил мужчину. По словам очевидцев, он это делал с особой жестокостью.

Свидетели предположили, что напавший является охранником кинотеатра. По словам очевидцев, мужчина сбросил молодого человека с лестницы и стал добивать его, пиная ногой по голове.

Прямо со всей дури бил. Предположительно, избили наркомана. Но кем бы он ни был, разве ж можно так жестоко избивать людей? — пишет подписчица паблика «Инцидент Нижний Тагил».

Она отметила, что пострадавший так и остался лежать в снегу на морозе. Тагильчанка предположила, что он получил серьезные травмы. Также она рассказала о приметах нападавшего: это седой высокий худощавый мужчина возрастом около 50 лет.

Информацию о произошедшем подтвердили в полиции.

По данному факту в отделе полиции 16 МУ МВД России «Нижнетагильское» проводится проверка, выясняются обстоятельства случившегося, — рассказали TagilCity.ru в ведомстве.

В комментариях к посту многие тагильчане недоумевают, почему никто из свидетелей избиения не вызвали пострадавшему скорую помощь.

Почему не вызвали полицию и скорую, а снимали видео как человека убивают? Ужас, — пишет Марина М.

Напомним, в Нижнем Тагиле в конце 2024 года в Нижнем Тагиле два брата в присутствии своей матери избили девочку-сироту рядом со школой. Из-за этого она попала в больницу. Сейчас проводится расследование и заведено несколько уголовных дел.

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