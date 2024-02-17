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Posted Сегодня, 13:39

Published Сегодня, 13:39

Modified Сегодня, 13:41

Updated Сегодня, 13:41

В Екатеринбург придет долгожданное потепление

Солнце уже пригревает: в Екатеринбурге потеплеет к понедельнику

17 февраля 2024, 13:39
Фото: 1MI

В Екатеринбург придет долгожданное потепление

Антициклон, который долго терзал Екатеринбург и всю Свердловскую область постепенно уходит на территорию Казахстана.

Жители Свердловской области, уставшие от сильных морозов, которые держались всю неделю, смогут немного погреться. На смену холодному циклону на территорию Урала движется атлантический циклон. Об этом сообщает телеграм-канал «Погода в Екатеринбурге».

Температура воздуха уже в понедельник, 19 февраля, составит от -2 до -7 градусов. Правда, ночью морозы будут брать свое: столбики термометра местами будут опускаться до -17 градусов.

В целом же лучи февральского солнца уже неплохо греют, говорят синоптики, но напоминают, что зима еще не закончилась и минусовые температуры в ближайшей перспективе сохранятся.

Ранее синоптики пообещали Нижнему Тагилу безветренную погоду на следующей рабочей неделе.

#Свердловская область#Потепление#Погода#Солнце#Циклон#Зима#Екатеринбург#Антициклон#Дарья Бобровицкая
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