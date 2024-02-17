Солнце уже пригревает: в Екатеринбурге потеплеет к понедельнику

Posted Сегодня, 13:39
Published Сегодня, 13:39
Modified Сегодня, 13:41
Updated Сегодня, 13:41
Жители Свердловской области, уставшие от сильных морозов, которые держались всю неделю, смогут немного погреться. На смену холодному циклону на территорию Урала движется атлантический циклон. Об этом сообщает телеграм-канал «Погода в Екатеринбурге».
Температура воздуха уже в понедельник, 19 февраля, составит от -2 до -7 градусов. Правда, ночью морозы будут брать свое: столбики термометра местами будут опускаться до -17 градусов.
В целом же лучи февральского солнца уже неплохо греют, говорят синоптики, но напоминают, что зима еще не закончилась и минусовые температуры в ближайшей перспективе сохранятся.
Ранее синоптики пообещали Нижнему Тагилу безветренную погоду на следующей рабочей неделе.