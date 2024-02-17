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Posted Сегодня, 14:35

Published Сегодня, 14:35

Modified Сегодня, 14:37

Updated Сегодня, 14:37

В Нижнем Тагиле школьники передадут бойцам на СВО носки из верблюжьей шерсти

Теплый привет: воспитанники ДДЮТ Нижнего Тагила передадут воинам на СВО термоноски

17 февраля 2024, 14:35
Фото: 1MI

В Нижнем Тагиле школьники передадут бойцам на СВО носки из верблюжьей шерсти

Деньги на покупку тысячи пар носков ребята из Нижнего Тагила заработали сами.

Партию термоносков из верблюжьей шерсти передадут воспитанники городского дворца детского и юношеского творчества Нижнего Тагила военнослужащим, участвующим в специальной военной операции. Об этом ДДЮТ сообщает в социальных сетях.

Все ребята дворца творчества городского передают нашим бойцам на СВО теплый, горячий привет и хотят, чтобы эти носки согрели ноги бойцов, когда им будет непросто. <…> Это наш вклад в победу. И мы верим, что тысяча пар носков пригодится на СВО, — говорится в видеоролике медиацентра ДДЮТ.

Отправятся носки на передовую вместе с сотрудниками «Тагилдорстроя», которые поедут в зону СВО в последнюю декаду февраля.

В пятницу, 16 февраля, партия гуманитарной помощи отправилась на Донбасс из Екатеринбурга.

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