Теплый привет: воспитанники ДДЮТ Нижнего Тагила передадут воинам на СВО термоноски

Posted Сегодня, 14:35
Published Сегодня, 14:35
Modified Сегодня, 14:37
Updated Сегодня, 14:37
Партию термоносков из верблюжьей шерсти передадут воспитанники городского дворца детского и юношеского творчества Нижнего Тагила военнослужащим, участвующим в специальной военной операции. Об этом ДДЮТ сообщает в социальных сетях.
Все ребята дворца творчества городского передают нашим бойцам на СВО теплый, горячий привет и хотят, чтобы эти носки согрели ноги бойцов, когда им будет непросто. <…> Это наш вклад в победу. И мы верим, что тысяча пар носков пригодится на СВО, — говорится в видеоролике медиацентра ДДЮТ.
Отправятся носки на передовую вместе с сотрудниками «Тагилдорстроя», которые поедут в зону СВО в последнюю декаду февраля.
В пятницу, 16 февраля, партия гуманитарной помощи отправилась на Донбасс из Екатеринбурга.