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Posted Сегодня, 16:04

Published Сегодня, 16:04

Modified Сегодня, 16:06

Updated Сегодня, 16:06

Уроженца Нижнего Тагила подозревают в намерении вступить в ВСУ

Уроженец Нижнего Тагила собирался вступить в украинский «Легион „Свобода России“»*

17 февраля 2024, 16:04
Фото: Изображение Midjourney

Уроженца Нижнего Тагила подозревают в намерении вступить в ВСУ

Подозреваемый родом из Нижнего Тагила когда-то служил в МВД Хабаровского края, а теперь решил перебраться на Украину.

Правоохранители в Санкт-Петербурге пришли домой с обысками к 56-летнему уроженцу Свердловской области по делу о вандализма, однако в ходе общения с ним выяснили еще немало интересных деталей. Об этом пишет «Фонтанка».

Поводом для проверки послужили надписи, которые экс-милиционер оставлял на разных зданиях в северной столице. В частности, он испортил стены двух храмов на Политехнической и Гжатской улицах, а также расписал один из корпусов питерского политеха.

Проверив телефон мужчины, силовики нашли переписку с абонентами из Украины. В частности, они заподозрили, что россиянин хотел вступить в «Легион „Свобода России“*.

По данным фактам проводится проверка.

В новогодние праздники в Нижнем Тагиле вандалу не понравилась праздничная гирлянда и он решил ее оборвать.

*Организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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#Происшествия#Нижний Тагил#Полиция#Украина#Криминал#МВД#Санкт-Петербург#Вандализм#Екатеринбург#ВСУ#Вербовка#Дарья Бобровицкая
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