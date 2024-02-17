Уроженец Нижнего Тагила собирался вступить в украинский «Легион „Свобода России“»*

Posted Сегодня, 16:04
Published Сегодня, 16:04
Modified Сегодня, 16:06
Updated Сегодня, 16:06
Правоохранители в Санкт-Петербурге пришли домой с обысками к 56-летнему уроженцу Свердловской области по делу о вандализма, однако в ходе общения с ним выяснили еще немало интересных деталей. Об этом пишет «Фонтанка».
Поводом для проверки послужили надписи, которые экс-милиционер оставлял на разных зданиях в северной столице. В частности, он испортил стены двух храмов на Политехнической и Гжатской улицах, а также расписал один из корпусов питерского политеха.
Проверив телефон мужчины, силовики нашли переписку с абонентами из Украины. В частности, они заподозрили, что россиянин хотел вступить в «Легион „Свобода России“*.
По данным фактам проводится проверка.
В новогодние праздники в Нижнем Тагиле вандалу не понравилась праздничная гирлянда и он решил ее оборвать.
*Организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена на территории РФ.