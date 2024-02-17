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Published Сегодня, 08:28

Modified Сегодня, 08:30

Updated Сегодня, 08:30

В Екатеринбурге на парковке в «Радуга парке» массово блокируются машины

В Екатеринбурге парковка в «Радуга Парке» превратилась в ловушку для водителей

17 февраля 2024, 08:28
Фото: Изображение Midjourney

В Екатеринбурге на парковке в «Радуга парке» массово блокируются машины

Жители Екатеринбурга массово жалуются на то, что не могут разблокировать автомобили на парковке в «Радуга парке». Транспорт приходится вывозить на эвакуаторах.

По словам водителей, проблема наблюдается уже второй день. Они предполагают, что около одного из магазинов работают «глушилки», потому что блокируются только машины, которые заводятся через сигнал с брелока. Они не могут поймать сигнал GPS. А у тех водителей, которые пользуются просто ключами, проблем не возникает.

Те автомобили, которые смогли отогнать с толкача за пределы парковки, завелись. А тем водителям, которые не могут этого сделать, приходится вызывать эвакуатор. Также екатеринбуржцы рассказали Е1, что охрана ТРЦ в курсе происходящего, но ничего не предпринимается.

Напомним, в 2023 году 1,8 тысячи водителей в Свердловской области получили штрафы за парковку на местах для инвалидов.

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#Транспорт#Автомобиль#Парковка#Блокировка#Водитель#Екатеринбург#Евгения Сафина
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