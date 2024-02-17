В Екатеринбурге парковка в «Радуга Парке» превратилась в ловушку для водителей

По словам водителей, проблема наблюдается уже второй день. Они предполагают, что около одного из магазинов работают «глушилки», потому что блокируются только машины, которые заводятся через сигнал с брелока. Они не могут поймать сигнал GPS. А у тех водителей, которые пользуются просто ключами, проблем не возникает.