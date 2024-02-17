В Екатеринбурге парковка в «Радуга Парке» превратилась в ловушку для водителей

Posted Сегодня, 08:28
Published Сегодня, 08:28
Modified Сегодня, 08:30
Updated Сегодня, 08:30
По словам водителей, проблема наблюдается уже второй день. Они предполагают, что около одного из магазинов работают «глушилки», потому что блокируются только машины, которые заводятся через сигнал с брелока. Они не могут поймать сигнал GPS. А у тех водителей, которые пользуются просто ключами, проблем не возникает.
Те автомобили, которые смогли отогнать с толкача за пределы парковки, завелись. А тем водителям, которые не могут этого сделать, приходится вызывать эвакуатор. Также екатеринбуржцы рассказали Е1, что охрана ТРЦ в курсе происходящего, но ничего не предпринимается.
Напомним, в 2023 году 1,8 тысячи водителей в Свердловской области получили штрафы за парковку на местах для инвалидов.