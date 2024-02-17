В Верхней Салде простятся с погибшим на СВО военнослужащим Алексеем Смердовым

Posted Сегодня, 14:59
Published Сегодня, 14:59
Modified Сегодня, 15:16
Updated Сегодня, 15:16
В специальной военной операции на Украине погиб житель Верхней Салды Свердловской области Алексей Смердов. Об этом информирует администрация Верхнесалдинского городского округа.
Прощание с погибшим бойцом начнется 19 февраля с 11 часов в похоронном доме «Помощь» на улице Карла Маркса.
Администрация города выразила соболезнования родным погибшего героя.
В Каменске-Уральском ранее простились с военнослужащим 47-летним Дмитрием Хариным, получившим смертельные раны на полях СВО.