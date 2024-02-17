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Published Сегодня, 14:59

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Updated Сегодня, 15:16

НА СВО погиб боец из Верхней Салды Свердловской области Алексей Смердов

В Верхней Салде простятся с погибшим на СВО военнослужащим Алексеем Смердовым

17 февраля 2024, 14:59

НА СВО погиб боец из Верхней Салды Свердловской области Алексей Смердов

Прощание с героем пройдет 19 февраля в Верхней Салде.

В специальной военной операции на Украине погиб житель Верхней Салды Свердловской области Алексей Смердов. Об этом информирует администрация Верхнесалдинского городского округа.

Прощание с погибшим бойцом начнется 19 февраля с 11 часов в похоронном доме «Помощь» на улице Карла Маркса.

Администрация города выразила соболезнования родным погибшего героя.

В Каменске-Уральском ранее простились с военнослужащим 47-летним Дмитрием Хариным, получившим смертельные раны на полях СВО.

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