Вакцину царских времен нашли при раскопках в центре Екатеринбурга

Posted Сегодня, 08:04
Published Сегодня, 08:04
Modified Сегодня, 08:06
Updated Сегодня, 08:06
По данным Минобрнауки РФ, вакцине может быть более 130 лет. Ученые выяснили, что она была изготовлена Императорским институтом экспериментальной медицины, так как на пузырьках есть маркировка, а также изображение двуглавого орла.
Сейчас содержимое ампул будут исследовать, чтобы узнать, что именно в них находится. Однако уже есть предположение, что в пузырьках вакцина от бешенства. В те годы ее производство уже было налажено.
В сентябре 2023 года в Екатеринбурге археологи нашли захоронение, в котором был погребен древний человек. Предварительно установлено, что останки принадлежат ребенку. Также на месте раскопок обнаружили старинные орудия труда.