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Published Сегодня, 08:04

Modified Сегодня, 08:06

Updated Сегодня, 08:06

Археологи обнаружили в Екатеринбурге вакцину царских времен

Вакцину царских времен нашли при раскопках в центре Екатеринбурга

17 февраля 2024, 08:04
Фото: Минобрнауки России

Археологи обнаружили в Екатеринбурге вакцину царских времен

Два пузырька с жидкостью серо-желтого цвета нашли в Екатеринбурге при раскопках погребов усадьбы горного инженера Василия Гилева. Предположительно, это вакцина от бешенства.

По данным Минобрнауки РФ, вакцине может быть более 130 лет. Ученые выяснили, что она была изготовлена Императорским институтом экспериментальной медицины, так как на пузырьках есть маркировка, а также изображение двуглавого орла.

Сейчас содержимое ампул будут исследовать, чтобы узнать, что именно в них находится. Однако уже есть предположение, что в пузырьках вакцина от бешенства. В те годы ее производство уже было налажено.

Фото: Минобрнауки России

В сентябре 2023 года в Екатеринбурге археологи нашли захоронение, в котором был погребен древний человек. Предварительно установлено, что останки принадлежат ребенку. Также на месте раскопок обнаружили старинные орудия труда.

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#Общество#Ученые#Раскопки#Бешенство#Вакцина#Археологи#Екатеринбург#Евгения Сафина
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