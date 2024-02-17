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В Екатеринбурге произошло массовое ДТП с участием троллейбуса

Водитель иномарки пострадала в ДТП с участием троллейбуса в Екатеринбурге

17 февраля 2024, 06:21
Фото: ГИБДД Екатеринбурга

В Екатеринбурге произошло массовое ДТП с участием троллейбуса

В Екатеринбурге произошло массовое ДТП с участием трех автомобилей и троллейбусов. Пострадала женщина.

Авария случилась днем 16 февраля в районе Центрального стадиона на улице Репина. Водитель Volkswagen стал перестраиваться на проезжей части, но врезался в Lexus. Затем одну иномарку отбросило на троллейбус, а вторую — на Hyundai. В аварии травмы получила пассажирка Volkswagen. Женщина была госпитализирована.

Напомним, 13 февраля в Нижнем Тагиле произошла авария со смертельным исходом. Сын вез мать в больницу в Екатеринбург, но влетел в фуру. Прибывшие спасатели начали доставать их из искореженной легковушки. Однако и 61-летняя женщина, и 22-летний молодой человек умерли на месте.

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