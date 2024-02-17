Водитель иномарки пострадала в ДТП с участием троллейбуса в Екатеринбурге

Напомним, 13 февраля в Нижнем Тагиле произошла авария со смертельным исходом. Сын вез мать в больницу в Екатеринбург, но влетел в фуру. Прибывшие спасатели начали доставать их из искореженной легковушки. Однако и 61-летняя женщина, и 22-летний молодой человек умерли на месте.