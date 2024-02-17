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Ребята из Дворца творчества Нижнего Тагила завоевали серебро в робототехнике

Юные инженеры ГДДЮТ Нижнего Тагила получили серебро в соревнованиях по робототехнике

17 февраля 2024, 15:15
Фото: ГДДЮТ

Ребята из Дворца творчества Нижнего Тагила завоевали серебро в робототехнике

Городской дворец детского и юношеского творчества на соревнованиях в Нижнем Тагиле представляли две команды.

Серебряные медали сразу в двух категориях завоевали воспитанники ГДДЮТ на городских соревнованиях по робототехнике 2024 года, сообщает пресс-служба учреждения.

Дворец представляли две команды. В категории «Олимпиада. Образовательный конструктор» честь ГДДЮТ защищали Кирилл и София Гуренко. Они не только хорошо справились с теоретической частью, но и отлично показали свои возможности в практическом туре с роботом.

Денис Котов и Сергей Добровольский участвовали в категории «Многоборье», где робот должен был не только пройти дистанцию с наилучшим временем, но и перетянуть канат за линию игрового поля.

Все ребята являются воспитанниками лаборатории «Робототехника».

Ранее стало известно, что воспитанники ГДДЮТ передадут бойцам на СВО тысячу носков из верблюжьей шерсти.

Фото: ГДДЮТ
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#Общество#Нижний Тагил#Эксклюзив#Соревнования#ГДДЮТ#Воспитанники#Серебро#Робототехника#Екатеринбург#Гордость Нижнего Тагила#Дарья Бобровицкая
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