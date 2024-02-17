Юные инженеры ГДДЮТ Нижнего Тагила получили серебро в соревнованиях по робототехнике

Posted Сегодня, 15:15
Published Сегодня, 15:15
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Updated Сегодня, 15:17
Серебряные медали сразу в двух категориях завоевали воспитанники ГДДЮТ на городских соревнованиях по робототехнике 2024 года, сообщает пресс-служба учреждения.
Дворец представляли две команды. В категории «Олимпиада. Образовательный конструктор» честь ГДДЮТ защищали Кирилл и София Гуренко. Они не только хорошо справились с теоретической частью, но и отлично показали свои возможности в практическом туре с роботом.
Денис Котов и Сергей Добровольский участвовали в категории «Многоборье», где робот должен был не только пройти дистанцию с наилучшим временем, но и перетянуть канат за линию игрового поля.
Все ребята являются воспитанниками лаборатории «Робототехника».
Ранее стало известно, что воспитанники ГДДЮТ передадут бойцам на СВО тысячу носков из верблюжьей шерсти.