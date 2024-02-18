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11-летняя девочка встретилась с актером «Уральских пельменей» на фестивале

Актер «Уральских пельменей» исполнил мечту 11-летней девочки

18 февраля 2024, 10:51
Фото: «КП-Екатеринбург»

11-летняя девочка встретилась с актером «Уральских пельменей» на фестивале

Актер из шоу «Уральские пельмени» Сергей Ершов встретился с 11-летней девочкой Лолитой, исполнив ее мечту. Встреча состоялась 9 февраля 2024 года.

В 2022 году девочка вместе со своей мамой приехала на фестиваль студенческой песни «Знаменка», в котором участвуют бывшие и настоящие участники студенческих отрядов. Лолита, бегавшая вокруг с водяным пистолетом, окатила водой окружающих, в том числе Ершова, который тоже присутствовал на данном мероприятии.

Артист немного пообщался с девочкой и ее мамой, после чего ребенок стал смотреть «Уральские пельмени» и считать Ершова своим кумиром. Также Лолите очень хотелось увидеть участников передачи вживую. Тогда ее мама подала заявку на участие в акции «Елка желаний», пишет «КП-Екатеринбург».

Анна Осколкова, которая является сотрудницей Волонтерского центра РМК, курирующего «Елку желаний», связалась с Ершовым, а тот согласился встретиться с девочкой в Екатеринбурге.

Актер провел Лолиту за кулисы и показал ей сцену и других актеров, которые вели между собой оживленный разговор. Также Ершов вспомнил, что это Лолита обрызгала его водой из пистолета два года назад.

Напомним, в Нижнем Тагиле с хоккейной командой «Кристалл-Юпитер» встретился бывший ее игрок Михаил Ершов.

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