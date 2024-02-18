Актер «Уральских пельменей» исполнил мечту 11-летней девочки

Posted Сегодня, 10:51
Published Сегодня, 10:51
Modified Сегодня, 10:51
Updated Сегодня, 10:51
В 2022 году девочка вместе со своей мамой приехала на фестиваль студенческой песни «Знаменка», в котором участвуют бывшие и настоящие участники студенческих отрядов. Лолита, бегавшая вокруг с водяным пистолетом, окатила водой окружающих, в том числе Ершова, который тоже присутствовал на данном мероприятии.
Артист немного пообщался с девочкой и ее мамой, после чего ребенок стал смотреть «Уральские пельмени» и считать Ершова своим кумиром. Также Лолите очень хотелось увидеть участников передачи вживую. Тогда ее мама подала заявку на участие в акции «Елка желаний», пишет «КП-Екатеринбург».
Анна Осколкова, которая является сотрудницей Волонтерского центра РМК, курирующего «Елку желаний», связалась с Ершовым, а тот согласился встретиться с девочкой в Екатеринбурге.
Актер провел Лолиту за кулисы и показал ей сцену и других актеров, которые вели между собой оживленный разговор. Также Ершов вспомнил, что это Лолита обрызгала его водой из пистолета два года назад.
Напомним, в Нижнем Тагиле с хоккейной командой «Кристалл-Юпитер» встретился бывший ее игрок Михаил Ершов.