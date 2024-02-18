«Держали на морозе полчаса»: жители Свободного устроили драку из-за парковки

Posted Сегодня, 06:27
Published Сегодня, 06:27
Modified Сегодня, 06:27
Updated Сегодня, 06:27
По словам местной жительницы, соседи организовали незаконную парковку во дворе дома, при этом оградив ее. Другие жильцы взяли с них пример. Когда горожанка решила парковаться возле дома, одна семья принялась ей угрожать, что будет перекрывать выезд, пишет Е1.
После этого женщина, которой угрожали, набросала снег возле автомобиля, который «заблокировал» выезд. В этот же день на нее набросились две соседки. По словам свердловчанки, они ее держали на морозе полчаса, несмотря на то, что она болеет.
Также горожанка рассказала, что ей сломали ногти, поцарапали и несколько раз ударили, а также не давали снимать ей происходящее на видео. После этого она обратилась в администрацию, где ей посоветовали прийти в полицию. Сотрудники МВД, проведя проверку, сообщили, что нарушений не выявили.
Напомним, в Екатеринбурге сотрудницы супермаркета и посетительница устроили потасовку из-за продуктов.