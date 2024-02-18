«Держали на морозе полчаса»: жители Свободного устроили драку из-за парковки

Также горожанка рассказала, что ей сломали ногти, поцарапали и несколько раз ударили, а также не давали снимать ей происходящее на видео. После этого она обратилась в администрацию, где ей посоветовали прийти в полицию. Сотрудники МВД, проведя проверку, сообщили, что нарушений не выявили.