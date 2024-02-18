Дорогу Екатеринбург — Тюмень сузили из-за капремонта

Posted Сегодня, 13:39
Published Сегодня, 13:39
Modified Сегодня, 13:45
Updated Сегодня, 13:45
Дорожный участок сузили на 51 километре в Белоярском районе. Сейчас на трассе проводится реконструкция, рассказали в пресс-службе свердловской автоинспекции.
О том, когда работы будут завершены, в настоящее время не сообщается. Водителям рекомендуют соблюдать осторожность на данном отрезке трассы. Нужно заранее снижать скорость движения и не отвлекаться на посторонние вещи во время вождения.
Напомним, на нескольких автомобильных дорогах в Свердловской области начались дорожные работы, чтобы обеспечить жителям деревень и сел постоянную транспортную доступность.