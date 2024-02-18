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Published Сегодня, 13:39

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Updated Сегодня, 13:45

Трасса Екатеринбург — Тюмень сужена из-за капитального ремонта

Дорогу Екатеринбург — Тюмень сузили из-за капремонта

18 февраля 2024, 13:39
Фото: 1MI

Трасса Екатеринбург — Тюмень сужена из-за капитального ремонта

Дорожники сузили ширину проезжей части на автодороге Екатеринбург — Тюмень из-за того, что на данном участке идут ремонтные работы.

Дорожный участок сузили на 51 километре в Белоярском районе. Сейчас на трассе проводится реконструкция, рассказали в пресс-службе свердловской автоинспекции.

О том, когда работы будут завершены, в настоящее время не сообщается. Водителям рекомендуют соблюдать осторожность на данном отрезке трассы. Нужно заранее снижать скорость движения и не отвлекаться на посторонние вещи во время вождения.

Напомним, на нескольких автомобильных дорогах в Свердловской области начались дорожные работы, чтобы обеспечить жителям деревень и сел постоянную транспортную доступность.

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#Транспорт#Свердловская область#ГИБДД#Ремонт дорог#Трасса#Тюмень#Капитальный ремонт#Дороги#Рабочие#Ремонтные работы#Дорожники#Екатеринбург#Елизавета Зиборова
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